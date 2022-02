A Tüdőközpont orvosa, dr. Potecz Györgyi szerint nagyjából ugyanannyi férfi és nő tapasztal a Covid után hosszan elhúzódó tüneteket. Ha ezek három-négy hétnél is tovább fennállnak, vagy hetekkel később újrakezdődnek, mindenképpen orvoshoz kell fordulni. A poszt-Covid szindróma a korábban teljesen egészséges embeknél is életveszélyes betegséget idézhet elő.

"A koronavírus megnöveli akár a vérrögképződés kialakulásának esélyét, ami trombózishoz, tüdőembóliához, ennek következtében hirtelen halálhoz vezethet, de ha idejében orvoshoz fordulunk, a beteg élete megmenthető" - írja a Tüdőközpont honlapján az orvos.

A poszt-covid szindróma tünetei akár az egész szervezetet érintően is jelentkezhetnek. Okozhat elhúzódó köhögést, csökkent terhelhetőséget, kifulladást, mellkasi fájdalmat. Gyakoriak a szív- érrendszeri- és neurológiai szövődmények is: szabálytalan pulzus, ködös agy, koncentráció- és alvászavar, szaglás- és ízlelésváltozás, vese és májműködés gondjai; gyomor- és bélrendszeri tartós eltérés is jelentkezhet. Ha ezek valamelyikét tapasztalja, azonnal forduljon orvoshoz!