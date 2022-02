Az alváshiány oka rengeteg lehet, az elhízástól kezdve a rengeteg stressz, az otthoni problémák, munkahelyi gondok, sőt maga a munka is okozhatja, hogy nem tudunk elaludni. Szerepet játszhat benne az esti tévézés, számítógépezés, és manapság leginkább az okostelefonok elalvás előtti nyomkodása is felelős lehet az alvászavarokért.

Az alváshiány komoly terhelést jelent a szervezetünk számára, kutatások szerint, ha valaki 10 napon át rosszul alszik, mindegy, milyen okból, annak legalább egy hétre van szüksége, hogy visszaálljon a normális alvásritmusa, tehát a hétköznapi alvásdeficitet a hétvégén nem fogjuk tudni behozni.

Pedig, aki nem alszik, annak komolyabb egészségügyi problémái is kialakulhatnak, az enyhétől az egészen komoly betegségekig; sok mindent okozhat a nem kielégítő pihenés, különösen hosszabb távon.

Sok ember gondolja úgy, hogyha nem alszik, legfeljebb fáradt lesz, ha pedig fáradt lesz, iszik egy erős kávét, és ezzel minden meg is öldódik. Nos, aki ebben hisz, nagyobbat nem is tévedhetne. A kávé nem old meg semmit, csak elfedi a problémát, kicsit felpörgeti a vérnyomást, ezért úgy tűnhet, elmúlt a fáradtság: de ez csupán illúzió, a kimerültség ettől még tovább dolgozik a szervezetben.

Koncentráció

A fáradtság miatt figyelmetlenebbek lehetünk az utakon, csökken a teljesítőképességünk, a stresszt is sokkal rosszabbul viseljük. Memóriazavarok és komoly koncentrációs problémák alakulhatnak ki, utóbbiak egyes kutatások szerint még a látszólagos regenerálódás után is fennmaradhatnak.

A bőr korai öregedése

A tartós alvásmegvonás miatt a fáradt szervezet a bőr regenerálódását sem tudja elég hatékonyan megoldani, így hamarabb megjelenhetnek az apróbb ráncok, pigmentfoltok a keveset alvóknál, de a probléma a bőr rugalmatlanságát is okozhatja.

Szív- és érrendszer

Azon túl, hogy a kevés alvás magas vérnyomást okozhat, és a stroke kockázatát is növeli, komoly szívproblémákhoz is vezethet. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a hat óránál tartósan kevesebbet alvók, éjszaka gyakran felébredők között nagyobb eséllyel, közel 50 százalékkal gyarabban alakul ki valamilyen halálos kimenetelű szívbetegség, szívinfarktus.

Agyi problémák

A koncentrációs zavarok és a tanulási képesség csökkenése mellett komoly agysejt-pusztulást is okozhat, ha sokáig nem alszik valaki, és bizony ezek az agyunkat érintő károsodások irreverzibilisek, azaz visszafordíthatatlanok.

Csontritkulás

Első nekifutásra talán nem is gondolnánk, hogy a kevés alvástól a csontsűrűségünk is csökkenhet, pedig így van. A tartós alváshiány miatt a csontok regenerálódása is nehezített, és akár csontrituláshoz is vezethet.

Immunrendszer

Rossz hír, pláne ilyen járványos időkben, de aki nem szán elég időt - napi 6-8 órát - az alvásra, annak az immunrendszere is gyengül, ami megnehezíti a betegségek leküzdését, és ez nem csak a most fenyegető Covid-19 vírusra igaz.

Mentális betegségek

Ha nem jutunk elég alváshoz, komoly stresszkezelési problémáink is kialakulhatnak, ami a környezetünkkel is megnehezíti a jó kapcsolat kialakítását, vagy megtartását. Ezen kívül a kialvatlanságtól szorongóvá, depresszióssá is válhatunk, és a pánikrohamok is megtalálhatják a pihenésre képtelen embert.