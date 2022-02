Azonnal segítségre lenne szüksége a súlyos betegségben szenvedő Dávidnak, valamint családjának, ugyanis költözniük kell mostani albérletükből. A gyógyíthatatlan beteg fiú közel öt éve ágyhoz van kötve és mozogni is alig képes.

Egész nap felügyeletre és ápolásra szorul a mindössze 21 éves magyar fiú. Dávid gyermekkori izomelhalásban, úgynevezett Duchenne-szindrómában szenved, ami egy gyógyíthatatlan, veleszületett, örökletes betegség. Közel öt éve ágyhoz kötve, lélegeztetőgépen tölti mindennapjait, és egyedül csak a kezét tudja mozgatni.

Dávid és szülei nagyon rossz körülmények között élnek egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei albérletben. A ház egyetlen szobájából alakították ki a fiú számára a steril szobát. A családot egyedül tartja el az apa, ugyanis az anyuka nem hagyhatja magára beteg gyermekét. A mostani otthonukból hamarosan költözniük kell, másik albérlet viszont szóba sem jöhet, mivel Dávidnak speciális körülmények kellenek, erre azonban nincs pénzük – írja a Ripost.

A család ezért az Együtt lépésről lépésre alapítványhoz fordult támogatásért, ugyanis civil összefogás révén már megvan az új otthon, de nem tudják finanszírozni a szükséges felújítást.

A következő munkálatok elengedhetetlenek a költözéshez: gáz bekötése (az előző tulajdonos tartozása miatt kikötötték), egy plusz áramkör kialakítása a lélegeztetőgépnek és a bejárat akadálymentesítése. Továbbá a ház külső szigetelése is fontos és a meglévő, rossz állapotban levő cserépkályha újraépítése alternatív fűtési lehetőségként. Dávidnak még sokszor nyáron is kell a fűtés, hiszen a kezein kívül mást nem tud mozgatni, nem jó a vérkeringése. Jelenleg fával fűtenek, de ez is megterhelő anyagilag a családnak

– írják az alapítvány oldalán.

"Ami most elsődleges, az a gáz bevezetése, konvektorok ellenőrzése, ami 150-200 ezer forintba kerül, illetve a plusz áramkör kialakítása, ennek költségét nem tudjuk pontosan. A cserépkályhával foglalkozó szakember 120 ezer forint körüli árat mondott az újraépítésre, a ház szigetelés anyagköltsége 200 ezer forint. Ha elkészül a ház, az ÁNTSZ ellenőrzi és engedélyezi Dávid beköltözését"

– zárul a poszt szövege.