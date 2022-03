Dobson Szabolcs, gyógyszerengedélyeztetési szakértő hívta fel a figyelmet arra, hogy egyre többen keresnek jódtablettát a patikákban.

"Kedves Csoporttársaim, gyógyszerészek mesélik, hogy a Csernobil körüli harcok miatt - konkrét veszély híján - itt-ott elkezdődött a "jódtabletták" keresése a gyógyszertárakban. Először is itt nem jódról, hanem egy jodid sóról van szó. Nagyon nem mindegy. Másodsorban szükség esetén a sugárvédelmi célokból alkalmazott készítményeket állami raktárakból és állami intézkedésre osztják szét. Harmadrészt a 40 év felettieknek nem kell ilyet szedniük, csak nagyon magas radioaktív jodid- kitettség esetén, mert az ő pajzsmirigyműködésük már más, és nem fenyegeti őket a radioaktív jodid felhalmozódása. Senki se pánikoljon és ne doktorkodjon."

A szakember egy másik posztjában arról is írt, miért mérhettek nagyobb sugárzást Csernobil környékén - írja az Egészségkalauz.

"Ketten már kérték, tehát közkívánatra a csernobili harcok nyomán megemelkedett radioaktivitásról: az ukrán parlament adott ki erről közlést, de független forrásból is megerősítették az alapérték feletti szintet (kb. 65 mikroSievert - valamivel kevesebb, mint egy oda-vissza légiútnál New York-Los Angeles között (kb. 80 mikroSievert), ami nem magas és könnyen okozhatja a harci cselekmények miatt felkavarodott por is. Figyelni érdemes és kell, de pánikolni nincs ok (tudom, erre a mondatra szokott kitörni az oltári nagy pánik)" - olvasható a posztjában.