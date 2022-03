Krizsán Lili, a Sztárban Sztár leszek! felfedezettje életveszélyes állapotban került kórházba még tavaly novemberben. Súlyos anorexiája miatt hónapokig kezelték , és igaz, hogy a napokban kiengedték a kórházból , de most újabb kihívások várnak rá.

A Sztárban Sztár leszek! felfedezettje, Krizsán Lili az elmúlt hónapokban rengeteget segítséget kapott, hogy helyreálljon a fizikai és mentális egészsége.

"Hatalmas előrelépés volt, hogy végre tudok és merek enni! A kezelések előtt a gondolattól is rosszul voltam, hogy ennem kell. Most igyekszem minél több fehérjét fogyasztani, hogy megerősödjek. Immáron fogyasztok gyümölcsöket és zöldségeket is" - kezdte a Borsnak Lili, majd hozzátette: "A betegség miatt minden téren leépült az életem. Haza kellett költöznöm Siófokra, hiszen még nem tartok ott fizikailag, hogy munkát tudjak vállalni és fenn tudjak tartani egy pesti albérletet. Eltűntek a barátaim és elvesztettem a munkám. Rájöttem, hogy bár megannyi ember vett körül, ezek látszatkapcsolatok voltak".

Lilit motiválja, hogy a történetével rengeteg fiatalt támogathat.

"Először ijesztő volt ez az egész, de próbálom átadni, amit én magam is kaptam a kezelések során. Erősíteni akarom, akinek szüksége van rám. Rendszeresen tartom a kapcsolatot telefonon és üzenetben is több segítségre szoruló sorstársammal " - mondta Krizsán Lili.