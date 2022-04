Hiába érkezett el a hétvége, hiába süt a nap, hiába szép az élet, mégsem tudsz kiengedni? Bár a hétvége pont arra van, hogy kikapcsolódjunk és feltöltődjünk, mégis előfordul - különösen vasárnaponként - hogy szorongás, szomorúság, lehangoltság telepedik ránk, látszólag minden ok nélkül.

Mi az a vasárnapi neurózis?

A jelenséget több mint száz évvel ezelőtt írta le Ferenczi Sándor pszichoanalitikus, aki páciensein feltűnően ismétlődő pszichoszomatikus panaszokat észlelt, mint a vasárnaponkénti fejfájás, gyomorpanaszok, amelyek lényegében tönkretették a fiatalok egyetlen szabadnapját. Fontos megjegyezni, hogy a probléma nem vezethető vissza semmilyen szervi okra.

A vasárnapi neurózis kifejezés tulajdonképpen a hétvégi rossz hangulatot és a szabadidő élvezésének képtelenségét vagy nehézségét jelenti. Bár könnyű lenne összekeverni a depresszióval, az fontos különbség, hogy a tünetek hét elején enyhülnek, miközben a depresszió konstans tünetekkel jár.

És hogy mit jelent az emberek számára a hétvége? Hétvégén a saját magunk urai vagyunk. Átmenetileg felszabadultnak érezzük magunkat, és csökken a kötelességek listája. A külső korlátok enyhülése felszabadulást jelent, és olyan impulzusokat ébreszt bennünk, amelyeket hétköznap könnyebben el tudunk nyomni.

A mindennapi munka, a felelősség, a kötelesség sokszor kényszer, ugyanakkor általa bizonyos iránymutatást is kapunk arról, hogy hogyan éljünk "jó állampolgárként". Azonban péntek délutántól kezdve ezek a külső korlátok háttérbe szorulnak, így pedig a belső korlátok is csökkennek. A péntek esték így gyakran pont ezért zajlanak alkoholmámorban, mert ezzel könnyebben át tudjuk adni magunkat a rövid szabadságnak, kiengedjük a gőzt és ellazulunk. Ennek a másik oldala pedig az, amikor az ember ezekben a kötetlenebb helyzetekben is képtelen igazán elengedni magát, és ezektől a kísértésektől depresszióssá, elégedetlenné válik, és szorongás tör rá. A túlzott elfojtás pedig testi tünetekben mutatkozik meg, mint a Ferenczy által már említett fejfájás vagy gyomorproblémák. Tehát a vasárnapi neurózis mögött gyakran a vágyak kielégítetlensége áll.

A sűrű, stresszes hétköznapokban könnyebb kikapcsolni azt a kis hangot a fejünkben, ami azt kérdezgeti tőlünk, hogy elégedettek vagyunk-e az életünkkel, de vasárnap ez a hang felerősödik, és tulajdonképpen szembesülünk egy küszöbhelyzettel, mielőtt a mindennapok mókuskereke ismét átveszi az uralmat. A vasárnap pedig pontosan annak az űrnek a betöltésére szolgálna, ami a hét többi részében uralkodik bennünk.

És hogy mi a megoldás? Természetesen a pszichoterápia segítséget nyújthat, de ezen kívül mi magunk is tehetünk pár dolgot annak érdekében, hogy ne gyűrjön maga alá a vasárnapi szomorkodás: