Az orvostudomány jelenlegi állása szerint a várható élettartam ezzel a betegséggel 6-12 év.

A hároméves Florence Swaffieldnél nem sokkal azután diagnosztizálták a betegséget, hogy szülei összeházasodtak. A kislány állapota azóta rohamosan romlik, járni, önállóan enni és inni sem tud, és már szinte az összes megtanult szót elfelejtette.

A gyermeknél genetikai vizsgálatot végeztek, melyből kiderült, hogy mindkét szülő hordozója volt a betegség kialakulásáért felelős géneknek.

„A legtöbb ember még csak nem is hallott a Batten-kórról – és nem is gondolná, hogy gyerekeknél is kialakulhat egy olyan betegség, mint a demencia, mivel azt leginkább az idősebb emberekkel hozzák összefüggésbe" – mondta el a kislány anyukája.

Szülei akkor kezdtek gyanakodni, hogy valami nem stimmel, amikor azt tapasztalták, hogy Florence egyre kevesebbet eszik, iszik, és emellett akár napi 22 órát is alszik.

A vizsgálatok alapján a Batten-kór mellett a kislány Ververi-Brady-szindrómában is szenved, amely enyhe fejlődési és beszédzavarokkal jár. Az orvosok szerint ő az egyedüli a világon eddig, akinél mindkét betegség kialakult.

A szülők bíznak a technológiai fejlődésben és abban, hogy talán áttörés születik ennek a betegségnek a kezelésében, gyógyításában is - írja a szeretlekmagyarország.hu.