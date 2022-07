Szülés után a 165 centis magasságához 65 kiló társult, ami bár nem tűnik soknak, kíméletes módszerekkel is leadható; az anya azonban úgy érezte, hogy a soványság-kultusz hazájában ezt nem engedheti meg magának, ezért drasztikus figyókúrába kezdett.

Úgy döntött, éhezni fog, ám amikor már testsúlya több mint felét is elveszítette, megijedt, és orvoshoz fordult. A kórházban kiderült, hogy a 25 kilósra fogyott asszony nem csupán éhezett, de hashajtókat is szedett, és akupunktúrás kezelést is igénybe vett, hogy csökkentse a testsúlyát.

Bár a kórházban orvosai figyelmeztették a többszervi elégtelenségben, szívelégtelenségben szenvedő, hajhullással, gyomor-bélrendszeri problémákkal küzdő nőt, akinek a menstruációja is leállt, hogy ha nem hagy fel rossz, azaz nem létező étkezési szokásaival, meg fog halni, az asszony mégsem nem akart együttműködni a doktorokkal.

„Anorexia nervosája van, és rossz fizikai és mentális állapotától függetlenül nem mutatott semmilyen táplálék iránti vágyat" – mondta a nőt kezelő orvosok egyike hozzátéve: „Beteg lett, többszörös szervi elégtelenségben szenved, az intenzív osztályra szállítottuk gyógyulásra."

Kínában az ultravékony alak nemcsak teljesen elfogadott, de a szépség egyik feltétele is, amiért bármit megtesznek a nők - írja az Odditycentral.