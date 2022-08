Manapság egyre többen döntenek úgy, hogy mérséklik koffeinfogyasztásukat, vagy egyáltalán nem is élnek ezzel a köztudottan élénkítő hatású vegyülettel.

Bár egy kávé vagy egy energiaital felhörpintése valóban praktikus és gyors megoldást nyújthat a napközben jelentkező fáradtság esetén, ezeket nem mindenki vetheti be, legtöbbször egészségügyi okok miatt. A koffein ugyanis képes negatívan befolyásolni a hormonrendszer működését: például az inzulinérzékenység csökkentése által túlságosan megemelheti a vércukorszintet, illetve serkenti az ösztrogéntermelést is, ami ösztrogéndominanciához, sőt, hosszú távon pajzsmirigyproblémákhoz is vezethet.

Olyasvalaki számára, aki még felébredni sem képes igazán a jól megszokott kávéadagja nélkül, szinte lehetetlennek tűnhet végigcsinálni egy húzós napot koffeinmegvonással, de azért próbálkozni mindig érdemes. Az alábbi praktikák gyors felüdülést biztosíthatnak fáradtság esetén.

Vigyázz, kész, rajt!

Ha tudod, hogy fárasztó programra készülsz, melynek során végig csúcsteljesítményt kell nyújtanod, az azt megelőző napokban fokozottan figyelj az egészséges táplálkozásra, a megfelelő folyadékbevitelre, és mozogj eleget! Fogyassz tápláló, de könnyű ételeket, melyek lebontása a lehető legkevesebb energiabefektetést kívánja a szervezetedtől! Így kevésbé leszel fáradékony és gyorsabban is regenerálódsz majd.

Teszteld a koffeinmentes élénkítőket!

Ha szeretnéd egy kicsit felpörgetni magad, nem a koffein az egyetlen segítőtársad. A rooibos tea, a maca por, a ginzeng, illetve a rhodiola (illatos varjúháj, rózsás varjúháj vagy rózsagyökér) is felturbózhatja teljesítőképességedet, méghozzá jóval kíméletesebb módon, mint a kávé vagy az energiaital.

Szundíts!

Nem szégyen kávéivás helyett ledőlni 10-20 percre, ha úgy érzed, nem bírod a gyűrődést. A koffein csak blokkolja az agyad adenozinreceptorait, melyek a fáradtságérzet kialakulásáért felelősek, de attól még a szervezeted ugyanúgy kimerült marad, legfeljebb nem érzékeled. Egy rövid pihenő viszont hosszabb távon energizál és még egészségügyi mellékhatásai sincsenek.

Vess be illóolajokat!

A megfelelő típusú 100%-os, terápiás minőségű olajok belélegezve a vér-agy gáton is átjutnak, így viszonylag gyorsan kifejtik a hatásukat. A tenyeredben eldörzsölve vagy valamilyen más felületről szippants mélyeket vadnarancs-, citrom-, grépfrút-, mandarin-, rozmaring-, fahéj-, gyömbér- vagy mentaolajból, melyek élénkítenek és a hangulatodat is javíthatják.

Rágózz!

Kutatások bizonyították, hogy a rágózás növeli a koncentrációs készséget, az éberséget és a teljesítőképességet olyan szituációkban, melyek során kiemelten magas szintű mentális erőfeszítésekre van szükség. Akkor sem kell lemondanod a rágógumi előnyös hatásairól, ha történetesen szóbeli vizsgára vagy előadásra készülsz. A tudományos tesztek során ugyanis kiderült, hogy a rágcsálásnak köszönhető élénkség a rásztvevőknél a vizsgálatot követően is megmaradt egy ideig.

Beszélgess!

Ez az opció természetesen csak akkor kivitelezhető, ha nem vagy egyedül vagy fel tudsz hívni valakit valamilyen erre alkalmas eszközön. A könnyed csevegés feléleszti elmédet és segít, hogy a feladataidra fókuszálhass – ez különösen jól jön például egy hosszú autóút alatt.

Mozgasd át magad!

Egy rövid séta, pár fekvőtámasz, felülés vagy guggolás felpezsdíti a vérkeringésedet, fokozza a szívverésedet, ezáltal képes élénkíteni. Ha ilyesmikre nincs lehetőséged, néhány nyújtógyakorlat vagy egy jóleső, egész testre kiterjedő nyújtózás is segíthet leküzdeni az ólmos fáradtságot.

Lélegezz okosan!

Mímeld a sport okozta keringésfokozást egy egyszerű légzőgyakorlattal! Szívd be a levegőt az orrodon keresztül, majd az egész testedet, különösképpen a hasfaladat megfeszítve préseld ki magadból az utolsó szusszanásig! Elég egyszer-kétszer elvégezned ezt a mozdulatsort és a felfrissülés garantált.

Nyitókép: Shutterstock