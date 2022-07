A koronavírus okozta járványhelyzet óta egyre többen aggódnak, hogy egy újabb veszélyes kórokozó szabadul el a világban. A különféle fertőző betegségek mindig is velünk voltak a Földön, de világjárvánnyá csak kevés fejlődött. A szakújságírók azonban kiemelt figyelmet fordítanak most a vírusokra.

A napokban az okozott riadalmat, hogy Ghánában is felütötte fejét a Marburg-vírus. Ez a betegség a hivatalos közlemények szerint eddig nem volt jelen az országban, most azonban ketten is életüket vesztették a fertőzésben. Az ebolával rokon vírus hasonló tüneteket okoz, ezek a magas láz, fejfájás, valamint a belső és külső vérzés.

A vírust először 1967-ben fedezték fel, miután Afrikából majmokat importáltak a németországi Marburg városába.

A ghánai egészségügyi hatóságok gyorsan reagáltak a fertőzésre, és karantén alá vontak 98 embert, akik érintkezhettek a betegekkel. A vírus halálozási aránya 24 és 88 százalék között mozog, függően a vírustörzstől és a rendelkezésre álló kezelésektől. Az afrikai országban megkezdték a felkészülést egy esetleges Marburg-járvány kitörésére.

A vírus nemcsak majmokról, hanem más állatokról is átterjedhet az emberre, ezért a ghánai hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék a denevérek lakta területeket, a húsokat pedig fogyasztás előtt alaposan hőkezeljék – írta az Origo.