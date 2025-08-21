Jennifer Aniston edzője elárulta, mi a sztár bomba alakjának titka

Jennifer Aniston és edzője, Dani Coleman már négy éve dolgoznak együtt és az eredmény valami fenomenális: a színésznő lenyűgöző formában van, és ezt maga Coleman is csodálattal figyeli. A módszer, amit alkalmaznak nem más, mint a Pvolve, ami a rugalmasságon, funkcionalitáson és a stabilitáson alapul, így a monoton edzéstervek helyett valami olyan jött létre, ami hosszútávon is élvezetes lehet. Könnyen beépíthető a hétköznapokba, hiszen akár egy 30 perces edzés is látványos fejlődést idézhet elő!

Jennifer Aniston 56 évesen is bomba formában van

Forrás: Getty Images North America

Jennifer Aniston bátran letagadhatná a korát

A Pvolve edzéseken általában a has és a hát mélyizmait egyszerre erősítik funkcionális mozdulatokkal, amelyeket bárki el tud sajátítani, akár otthon is. Olyan elemeket építenek bele az edzéstervekbe, mint az egy lábon való állás, súlyzók fej felé emelése, plank és hasprés, amelyek abban segítenek, hogy a törzs minél erősebb legyen.

Folyamatosan lenyűgöz a kitartó munkájával. A törzse hihetetlenül erős, mondhatni golyóálló – még nem volt olyan plank, amit ne tudott volna végigcsinálni.

- nyilatkozta Dani Coleman a Jóbarátok színésznőjéről.

A Pvolve-módszer titkai

A hihetetlenül hatásos módszernek mindössze három alappillére van, amit mindenképp érdemes betartani azoknak, akik ki akarják próbálni:

Erősítés és formázás: az izomtónus erősítése precíz, pontos mozdulatokkal.

Formázás és zsírégetés: kardió és izomerősítés egy dinamikus, de mégsem megterhelő edzés keretein belül.

Progresszív súlyzós edzés: fokozatosan kell növelni a súlyokat, ez növeli az izomtömeget és fejleszti a csontsűrűséget.

Coleman szerint a funkcionális fitneszben olyan mozgásokat alkalmazunk, amiket a hétköznapokban is szoktunk: előre-hátra, oldalra lépések, forgások. Ezek segítenek abban, hogy minél több izmot megmozgassunk, még olyanokat is, amiket alapból nagyon ritkán használnánk.

Az edzések menetrendje

Jennifer Aniston heti három alkalommal edz Dani Colemannel és a Pvolve-módszerrel, ezek 40-60 percig tartanak. Az sem baj, ha a színésznőnek kevesebb ideje van, hiszen akár 30 perc alatt is elég lehet. A sűrűbb, megterhelőbb napokon sem állnak le, mert nem az a lényeg, hogy teljesen kimerítsék a testet, hanem a laza, tartalmas, folytonos mozgáson van a hangsúly. Jennifer Aniston is bevallotta, hogy már nem erőlteti úgy meg magát, mint pár évvel ezelőtt, hiszen a minőségi mozgás a lényeg.