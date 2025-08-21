Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 21., csütörtök Hajna, Sámuel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
edzésterv

Jennifer Aniston edzője elárulta, mi a sztár bomba alakjának titka

Variety - Michael Buckner
edzésterv edző Jennifer Aniston
Gyüre Bernadett
2025.08.21.
Dani Coleman az Egyesült Államok egyik legismertebb Pvolve–trénerének számít. Ez a mozgásforma a funkcionális fitnesz elemeit ötvözi speciális, ellenállást biztosító eszközökkel, amelyek célzottan dolgoztatják meg a mélyizmokat. Coleman évek óta dolgozik együtt Jennifer Anistonnal, akinek alakja 56 évesen is irigylésre méltó – könnyedén versenyre kel a fiatalabb generáció fitneszikonjaival is. A színésznő titka egyszerű: tudatos, kiegyensúlyozott életmód, mélyizom-erősítő edzések és szigorúan napirend.

Jennifer Aniston és edzője, Dani Coleman már négy éve dolgoznak együtt és az eredmény valami fenomenális: a színésznő lenyűgöző formában van, és ezt maga Coleman is csodálattal figyeli. A módszer, amit alkalmaznak nem más, mint a Pvolve, ami a rugalmasságon, funkcionalitáson és a stabilitáson alapul, így a monoton edzéstervek helyett valami olyan jött létre, ami hosszútávon is élvezetes lehet. Könnyen beépíthető a hétköznapokba, hiszen akár egy 30 perces edzés is látványos fejlődést idézhet elő!

Jennifer Aniston a mai napig bomba formában van
Jennifer Aniston 56 évesen is bomba formában van
Forrás: Getty Images North America

Jennifer Aniston bátran letagadhatná a korát

A Pvolve edzéseken általában a has és a hát mélyizmait egyszerre erősítik funkcionális mozdulatokkal, amelyeket bárki el tud sajátítani, akár otthon is. Olyan elemeket építenek bele az edzéstervekbe, mint az egy lábon való állás, súlyzók fej felé emelése, plank és hasprés, amelyek abban segítenek, hogy a törzs minél erősebb legyen.

Folyamatosan lenyűgöz a kitartó munkájával. A törzse hihetetlenül erős, mondhatni golyóálló – még nem volt olyan plank, amit ne tudott volna végigcsinálni.

- nyilatkozta Dani Coleman a Jóbarátok színésznőjéről.

A Pvolve-módszer titkai

A hihetetlenül hatásos módszernek mindössze három alappillére van, amit mindenképp érdemes betartani azoknak, akik ki akarják próbálni:

  • Erősítés és formázás: az izomtónus erősítése precíz, pontos mozdulatokkal.
  • Formázás és zsírégetés: kardió és izomerősítés egy dinamikus, de mégsem megterhelő edzés keretein belül.
  • Progresszív súlyzós edzés: fokozatosan kell növelni a súlyokat, ez növeli az izomtömeget és fejleszti a csontsűrűséget.

Coleman szerint a funkcionális fitneszben olyan mozgásokat alkalmazunk, amiket a hétköznapokban is szoktunk: előre-hátra, oldalra lépések, forgások. Ezek segítenek abban, hogy minél több izmot megmozgassunk, még olyanokat is, amiket alapból nagyon ritkán használnánk.

Az edzések menetrendje

Jennifer Aniston heti három alkalommal edz Dani Colemannel és a Pvolve-módszerrel, ezek 40-60 percig tartanak. Az sem baj, ha a színésznőnek kevesebb ideje van, hiszen akár 30 perc alatt is elég lehet. A sűrűbb, megterhelőbb napokon sem állnak le, mert nem az a lényeg, hogy teljesen kimerítsék a testet, hanem a laza, tartalmas, folytonos mozgáson van a hangsúly. Jennifer Aniston is bevallotta, hogy már nem erőlteti úgy meg magát, mint pár évvel ezelőtt, hiszen a minőségi mozgás a lényeg.

Erő és fenntarthatóság

Az erősítés kulcsfontosságú az ötvenes nők számára. Ha izmot veszítesz, a csontjaid törékennyé válhatnak.

- világított rá Coleman arra Jennifer Aniston példájával, hogy mennyire fontos a mozgás. Az 56 éves színésznő bomba formában van.

Miért ezt az edzésformát válasszuk?

Aniston a múltban több extrém edzéssel is próbálkozott már, mint például a CrossFit vagy a boksz, de összességében rá kellett jönnie, hogy az eredmény nem a túlerőltetés miatt fog látszani, a kulcs az állóképesség és a stabilitás fejlesztésében van. A Pvolve teljes mértékben ezekre az erényekre épít: alacsony terhelés, precíz mozdulatok, a legkisebb izmokat is megmozgatja.

A 60 éves Liz Hurley és 85 éves édesanyja apró bikiniben: testük mint a 30 éveseké - FOTÓ

Elizabeth Hurley és 85 éves édesanyja, Angela megmutatták elképesztő alakjukat: egyforma, leopárdmintás fürdőruhában álltak kamera elé. A rajongók nem győztek ámulni azon, mennyire fiatalosak és fittek mindketten.

Élj jobban Chris Hemsworth segítségével – 3 extrém kihívás, amit nekünk már a kanapéról is fárasztó nézni

Az adrenalin az egekben! Chris Hemsworth visszatért, és ezúttal nem egy Thor-kalapáccsal, hanem jeges vízzel, sziklamászással és harcművészettel készül meghódítani az egészség és tudatosság világát. A Disney+ új sorozatában nem csak ő izzad meg – te is, már csak a nézéstől.

Zsúfolt a napirended, de formában akarsz maradni? Akkor itt van számodra a mikro-edzés

Egyszerű gyakorlatok, amiket még a munkahelyen is elvégezhetsz pár perc alatt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu