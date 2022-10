A koronavírus továbbra is fertőz, de a tünetek folyamatosan változnak, ezért nehéz felismerni. A legújabb mutáció jellemzője már nem a szaglás elvesztése, vagy éppen a láz - másra kell odafigyelni. A most domináns variáns legfőbb tünete a torokfájás, valószínűleg ez a variáns lesz télen is az uralkodó.

Tim Spector, a Covid Zoe alkalmazás alapítója szerint frissíteni kell az ajánlásokat, mert minél később ismeri fel valaki a fertőzést, annál több embernek adhatja át a vírust - írja a Házipatika.