"A Juul Labs megállapodott a panaszosokkal" - közölte a vállalat szűkszavú közleményében, de további részleteket nem árult el. A megállapodás pénzügyi végrehajtását részvénykibocsátással biztosítják - tette hozzá a cég. A vállalat aláhúzta: a megállapodás az egész világra vonatkozik, és minden, a Juul Labs vezetőivel és munkatársaival szembeni panaszosra kiterjed, akiket egy kaliforniai bíróságon perközösségben képviseltek. Egyes jogi panaszokat a fogyasztók szervezetében okozott károsodások miatt nyújtottak be, másokat fogyasztói csoportos kereset részeként, megint másokat kormányzati szervek és őslakos közösségek kezdeményeztek.



A céggel szemben rengeteg panasz érkezett, és az amerikai egészségügyi hatóságok döntésével is szembe kell néznie, amely júniusban megtiltotta az elektromos cigaretták árusítását az Egyesült Államokban, bár ezt a döntést ideiglenesen hatályon kívül helyezte egy washingtoni fellebbviteli bíróság.



A Juul nemrégiben leépítésekkel is járó átszervezési tervet jelentett be, és csak alaptőkeemelésnek köszönhetően kerülheti el a csődöt. Az amerikai vállalat emlékeztetett: az "elmúlt évben 37 állammal és területtel kötött megállapodást", és gondoskodik arról, hogy folytassa a "párbeszédet minden kulcsfontosságú szereplővel a folyamatban lévő jogi viták megoldása érdekében".



Az elmúlt hónapokban több megállapodás aláírását is bejelentették: szeptemberben az Egyesült Államok 34 államával és területével kötöttek egyezményt 438,5 millió dolláros (173 milliárd forintos) kártérítésről.