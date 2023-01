Ebben a hideg időszakban többen tapasztalhatják a szorongás vagy a depresszió jeleit. Ezeket a problémákat legtöbben vényköteles gyógyszerekkel, terápiával vagy a kettő kombinációjával orvosolják. Azonban érdemes a természetes gyógymódokat is figyelembe venni, ilyen például a zöldségekkel dúsított smoothie, ami azon túl, hogy tisztít, méregtelenít, még a mentális egészséget és a fókuszt is javítja, az elkészítéséhez pedig csak egy turmixra van szükségünk. Íme 3+1 ok, hogy miért érdemes minden reggelt zöld turmixszal indítani - a szakértő tippjeivel.