A havivérzést a hormonrendszer rendkívül összetett működése szabályozza, amely a szervezetet érő külső és belső hatásokra egyaránt reagál. Sok nő tapasztal élete során valamilyen menstruációs zavart, amelyek intő jelek is lehetnek arra, hogy akár testi, akár lelki okokból felborult az egyensúly, néha pedig komolyabb betegség állhat a háttérben, aminek mindenképp utána kell járni.

Mi jellemzi a normális menstruációt?

A 22-34 napos ciklusokban jelentkező havivérzés tökéletesen normálisnak számít, ha 4-5 napnál nem tart tovább, és a menstruációs vér nem tartalmaz alvadékot. Bármi, ami ettől eltér, már menstruációs zavarnak tekinthető. Egy nő átlagosan 480-szor menstruál életében, ez körülbelül 2880 napot jelent. Ennyi idő alatt szinte mindenki megtapasztal kisebb-nagyobb menstruációs zavarokat. Fontos, hogy nem szabad beletörődni abba, ha rendszeresen előfordul, hanem meg kell találni a kiváltó okot és a megoldást is.

A cikluszavar hátterében számos tényező állhat. Nézzük meg, mik a jellemzői és melyek a leggyakoribb okai!

Cikluszavarról akkor beszélünk, ha a menzesz 24 napnál sűrűbben vagy 35 napnál ritkábban jelentkezik, esetleg 3 hónapnál hosszabb ideig kimarad (és kizárható a terhesség), ha a szabályos ciklus mellett rendellenes vérzés, barnás folyás jelentkezik, a menstruáció nagyon erős vagy elhúzódik, érkezése pedig szokatlan fájdalmakkal jár, vagy ha a vérzés hét napnál hosszabb ideig tart.

PMS (premenstruációs szindróma)

A PMS nem cikluszavar, viszont sok kellemetlenséggel jár, amikor a hormonháztartásunkat valami megzavarja. Sokan panaszkodnak rendszeres és szabályos ciklus esetén is arra, hogy a menstruáció előtti időszakban különféle testi és pszichés tüneteket élnek át. A fokozott étvágy, mellfeszülés, migrén, ingerlékenység, idegesség, alvási nehézségek vagy éppen aluszékonyság csak néhány olyan jelenség, amellyel sok nőnek szembe kell néznie a menstruációt megelőző hét során.

Mi okozhat cikluszavart?

Túlzásba vitt sportolás, drasztikus fogyás, anorexia, bulimia

A túlzásba vitt sportolás és a szélsőséges fogyókúrák hatalmas terhet rónak a szervezetünkre, amelynek hatására az agyunk leállíthatja a peteéréshez, így a menstruációhoz szükséges hormonok termelődését. Az intenzív fizikai megterhelés mellett a túlságosan alacsony testzsírszázalék is cikluszavarhoz vezethet. Nem ritka, hogy sportolóknak a versenydiéta időszakában kimarad a menstruációjuk, sőt, az is előfordul, hogy a hormonháztartásuk olyan károsodást szenved, amit évek alatt sikerül csak rendbe hozni. Alacsony testsúly esetén a szervezetünkben lecsökken az ösztrogénszint, aminek következtében a méhnyálkahártya nem tud megvastagodni, majd a várt menstruáció során leválni. Az ösztrogénszint nagyban befolyásolja a nőgyógyászati daganatok kialakulásának esélyét, így nem érdemes félvállról venni!

Elhízás

Ahogy az alacsony testzsírszázalék, úgy a túlsúly is összezavarhatja a ciklusunkat. Az elhízás hatására ugyanis megnövekszik a szervezet ösztrogénszintje, ami miatt elmaradhat a peteérés, és a menstruáció nemcsak szabálytalan, erős, de hosszan tartó is lehet. A testsúly normalizálását követően sokan számolnak be arról, hogy a menstruációs ciklusuk is kiszámíthatóbbá vált, sőt, az optimális testsúly elérése sok esetben a premenstruációs szindróma tünetein is enyhít.

Gyógyszerek

Minden olyan gyógyszer, amely hormont tartalmaz, összezavarhatja a ciklusunkat. Ilyenek lehetnek például a pajzsmirigyproblémákra felírt hormonok, a szteroidok, de az antipszichotikumok és az idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek egy része is befolyással lehet a ciklusunkra. Hogy kiderüljön, valóban ez okozza-e a bajt, orvosi kivizsgálás szükséges.

Stressz

A stresszes helyzetek során szervezetünkben stresszhormonok szabadulnak fel: hatást gyakorolnak például az agyalapi mirigyre, amely a menstruációs ciklust irányító hormonok előállításáért felelős. Az egyik ilyen az anyasági hormonnak is nevezett prolaktin, amelynek termelődése tartós stressz hatására megemelkedhet. Ha terhesség vagy szoptatás nélkül is magas a prolaktinszint, annak számos negatív következménye lehet, megzavarhatja a ciklust, amivel pont a teherbeesést akadályozhatja meg.

Alváshiány

Ha alváshiányban szenvedsz, vagy alvászavarokkal küzdesz, a menstruációd könnyen szabálytalanná válik. Ennek oka az, hogy az alvásért felelős hormonok a szaporítószervekre is hatással vannak. A jó alvásért te magad is sokat tehetsz, ha semmiképpen nem sikerül, érdemes szakemberhez fordulni, mert az álmatlanság nemcsak a menstruációs ciklus zavaraihoz, de egyéb, súlyos problémákhoz is vezethet.

Fizikai elváltozások

A cikluszavart fizikai megbetegedés is okozhatja, mint például a PCOS (policisztás ovárium szindróma), inzulinrezisztencia, a pajzsmirigy alul- vagy épp túlműködése, progeszteronhiány, ösztrogéndominancia, endometriózis, polip, mióma, de akár a nemi szerveket érintő rosszindulatú daganat is. Így, ha több hónapon át rendetlenkedik a menstruációd, mindenképpen fordulj orvoshoz.

Mit tehetsz a ciklusod normalizálásáért?

Ha nincs komoly baj, életmódbeli változtatásokkal és relaxációs technikákkal is sokat javíthatunk a helyzeten. Ezeken kívül segíthet a barátcserje termésének hatóanyagait tartalmazó tabletta is, amelynek összetevői pozitívan hatnak az érzékeny női hormonális szabályozórendszer működésére. A megfelelő hatás kialakulása érdekében szedését érdemes több cikluson át folytatni. A jótékony hatás nem mindenkinél azonos idő elteltével jelentkezik, van, akinek akár egy hónap alatt is javulást okoz, másnak akár 3-4 hónapra is szüksége van a változáshoz. Így, ha nem tapasztalsz azonnal javulást, ne add fel. A hormonháztartásunk rendbehozása nem sprint, inkább maraton.

