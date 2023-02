Minden ötödik nő él át életében legalább egyszer fájdalmas szexuális együttlétet. Ennek több oka is lehet a párkapcsolati problémáktól kezdve a hormonszintbeli változásokig. Utóbbi leginkább a menopauza idején bekövetkező hüvelyszárazságot okoz, a fiatalabbaknál pedig a terhesség és szoptatás alatti hormonszintváltozás vagy hüvelyi trauma, mint például a hüvelyi szülés lehet a kiváltó oka az időszakos hüvelyszárazságnak.

A hüvelyszárazság a mindennapjainkra is negatívan hat, de kétségtelen, hogy a szexuális életünkre van a legnagyobb befolyással. Kellemetlenné, kényelmetlenné és fájdalmassá is válhat az intim együttlét, ennek a rossz élménynek pedig komoly következményei lehetnek. A fájdalomtól való félelem miatt csökken a vágy, ami egy ördögi kör kialakulását eredményezi, a libidó visszaesése ugyanis a hüvely nedvességének a csökkenésével is jár. Ráadásul az ilyen „száraz" szexuális aktusok során apró sérülések keletkezhetnek a hüvely falán, ami fogékonyabbá teszi a különböző fertőzések kialakulására. Fontos, hogy merjünk róla beszélni, ugyanis a hüvelyszárazsággal nem kell együtt élnünk.

A hüvelyszárazság a közhiedelemmel ellentétben minden nőnél előfordulhat, és nem csak akkor, ha már a változókorba léptünk. Természetesen a hormonális változások váltják ki a leggyakrabban, de különböző betegségek, gyógyszerek, daganatellenes kezelések vagy stressz hatására is kialakulhat. A hüvely nem megfelelő nedvessége pedig égő, viszkető érzéssel járhat a mindennapokban, és fájdalmas szexuális életet eredményezhet. Nézzük, mik vezethetnek a kialakulásához!

Terhesség utáni hormonszintváltozások

A várandósság és a szoptatás során gyakran tapasztalhatják a nők, hogy a szexuális aktus kellemetlen érzéssel jár. A fájdalom többnyire a hüvelynyílásnál vagy a méhszájnál jelentkezik, aktus közben vagy utána. Ennek oka pedig sokszor a hüvelyszárazság, amely a szervezetben zajló hormonális változások miatt alakul ki. A panaszok idővel, a hormonrendszer működésének helyreállásával elmúlnak, addig pedig az aktus során különböző síkosító készítmények segíthetik az intim együttlétek élvezetét, illetve hüvelyi hidratáló, regeneráló készítményekkel ellensúlyozhatjuk az átmenetileg csökkent hormontermelés hatását.

Változókori ösztrogénszint-csökkenés

Alapesetben a hüvely falát egy vékony, átlátszó folyadékréteg síkosítja, amelyért az ösztrogén nevű hormon felel. Szintjének csökkenése – ami a változókorban kezdődik – a hüvely váladékképzését, nedvességét is hátrányosan befolyásolja. Ez pedig kezelés nélkül nemcsak sérülékenyebbé, de fertőzésekre is hajlamosabbá teszi az intim területet. Ezért a változókorú nőknél meglehetősen gyakori húgyúti fertőzés ugyanúgy következménye lehet a hüvelyszárazságnak, mint a vizeletürítés közben jelentkező égő, viszkető érzés és a szexuális aktus közben érzett enyhébb vagy erősebb fájdalom.

A hormonális fogamzásgátlók mellékhatása is lehet

A fogamzásgátlásra használt tabletták a hormonrendszerre hatnak, és több kellemetlen mellékhatással is járhatnak. Szedése során gyakran előfordulhat a libidó, vagyis a nemi vágy csökkenése, ugyanakkor hüvelyszárazságot is okozhat, amely végképp romba döntheti a szexuális életet.

A helytelen táplálkozás is felboríthatja a hormonális egyensúlyunkat

Az egészséges és változatos étrend biztosítja a szervezetünk számára a szükséges tápanyagokat, vitaminokat és energiaszintet, ez a testünk működésének alapja. Amennyiben hosszú ideig nagyon keveset eszünk, táplálékcsoportokat hagyunk ki, az bizony könnyen felboríthatja a szervezet belső egyensúlyát, a hormonháztartással együtt. A koplalással elért hirtelen súlyvesztés is rendkívül veszélyes, több káros következménye mellett eredményezheti a női nemi hormonok működésének zavarát, ez pedig egyebek között hüvelyszárazsághoz vezethet.

Betegségek is állhatnak a hüvelyszárazság mögött

A daganatos megbetegedések kezelésére alkalmazott kemo- vagy sugárterápia ugyancsak okozhat hüvelyszárazságot, de nem ez az egyetlen betegség, amelynek kezelése ilyen következménnyel járhat. A depresszióra szedett gyógyszereknek szintén lehet ilyen mellékhatásuk, a libidó csökkenésével együtt. Egyes allergiára szedett pirulák mellett is kialakulhat hüvelyszárazság vagy akár vizelési nehézség. Az endometriózis – amely során a méh nyálkahártyája a méhen kívül is megjelenik és gyulladást okoz – kezelésére alkalmazott gyógyszerek szintén eredményezhetnek hüvelyszárazságot.

A stressz a szexuális életünket is tönkreteheti

A szervezetünkre rendkívül káros stressz az életünk része, és sajnos nagyon nehéz kikerülni. Testünk egész működésére, így a hormonrendszerünkre is kihat. Könnyen megborítja ezt az érzékeny egyensúlyt, ami rengeteg fizikai tünettel járhat. A stressz – sok egyéb, egészséget érintő probléma mellett – a hüvelyi váladékképződésért is felelős ösztrogén termelődésének zavarához, következésképpen hüvelyszárazsághoz is vezethet.

Hogyan kezelhető?

A probléma súlyosságától függően szerencsére nagyon sok lehetőség van a hüvelyszárazság kezelésére. Ha felismertük, vagy gyanítjuk, hogy ez állhat a fájdalmas szexuális élet hátterében, fontos szakorvos tanácsát kérni, aki segít a megfelelő terápia kiválasztásában. Jó tudni: a vizes bázisú síkosítók bár azonnali segítséget nyújtanak a gördülékenyebb szexuális együttléthez, nem jelentenek tartós megoldást. Persze amíg fel nem térképezzük a problémát, és meg nem találjuk a legmegfelelőbb kezelési módot, érdemes bevetni a síkosítót, hogy addig se kelljen lemondanunk az intim pillanatokról. A hüvelyhám helyreállításához nagyon jó választás a hüvelyhidratáló krémek és kúpok használata, amelyek hormonmentesek és változatos összetételűek – például hialuronsavat, gyógynövényeket, tejsavat tartalmazhatnak –, így elősegítik a kiszáradt szövetek nedvességgel való feltöltését és helyreállítását, ezáltal tartósabb megoldást nyújtanak. Ezeket a készítményeket nem a szexuális együttlétkor, hanem esténként, kúraszerűen kell alkalmazni.

A Cikatridina hüvelykúp patikában kapható gyógyászati segédeszköz: https://www.cikatridina.hu/

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!