Azt már eddig is köztudott volt, hogy a mozgásszegény életmód negatív hatással lehet a férfiak megtermékenyítő képességére. Mindez azért lehetséges, mert a testmozgás segít szabályozni a hormonszintet, és kedvezőbb feltételeket teremt a spermiumtermeléshez.

Az elmúlt öt évtizedben világszerte közel a felére csökkent a férfiak spermiumszáma, amiért a tudósok szerint a környezeti, étrendi és életmódbeli tényezők lehetnek felelősek. Azonban a legfrissebb kutatásból kiderült, hogy a spermaszám csökkenése összefügg az érintettek foglalkozásával is.

A friss kutatásban résztvevő 377 férfi – akiknek átlag életkora 36 év volt —, kérdőívet töltöttek ki, amelyben a munkájukkal kapcsolatos kérdésekre válaszoltak. A felmérés szerint 12 százalék számolt be arról, hogy gyakran emelt vagy mozgatott nehéz tárgyakat a munkahelyén. Mint az eredmények rámutattak, ezeknek a férfiaknak 46 százalékkal volt magasabb a spermiumkoncentrációja és 44 százalékkal nagyobb a spermiumszáma a többi férfihez képest - írja az Euronews.

A friss tanulmány szerint nemcsak a spermiumok száma, de a tesztoszteron, vagyis a férfi nemi hormon szintje is magasabb volt a fizikai munkát végző férfiak esetében. Ennek pedig jelentős szerepe van a libidószintre, valamint az izomtömeg fejlesztésére is. Érdekes megállapítás továbbá, hogy azoknál a férfiaknál, akik több munkahelyi fizikai aktivitásról számoltak be, a magasabb tesztoszteronszint mellett magasabb ösztrogénszintet is mértek.