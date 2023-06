Ahogy arról mi is beszámoltunk, Krizsa Timi rákkal küzd . Az egykori exatlonost többször is műteni kellett, áttétet találtak nála.

Krizsa Timi az Exatlon után Svájcban próbált szerencsét. Amikor hazajött pihenni egy hétre, megnézette az egyik anyajegyet a comján, amit gyanúsnak talált. A gyanúja beigazolódott, vizsgálatok sora vette kezdetét. Az anyajegyet eltávolították Timi combjáról, de további beavatkozásokra is szükség volt, mert a daganat áttétet képzett a közeli nyirokmirigyekben.



"Három nyirokmirigyet távolítottak el a lágyrészből, illetve megint metszettek ki a combomon meglévő sebből is, ahonnan az anyajegyet eltávolították, mert a protokoll szerint meg kellett győződni afelől, hogy a nyirokban nincsen áttét. Most úgy nézek ki, mint aki egy cápával harcolt, de ez abszolút nem bánt, sőt büszkén nézek a hegeimre, mert a szövettani eredmény néhány napja megjött, és negatív lett. Harcos üzemmódban voltam, több mint két hónapon keresztül, most a megkönnyebbülés áraszt el, viszont sokszor elérzékenyülök, mert eszembe jut, mennyire szerencsés vagyok és mérhetetlenül büszke magamra, amiért ezt így végigcsináltam. Ezt a hitnek köszönhetem, végtelenül hálás vagyok a jó Istennek, hogy erőt adott ehhez" - mondta a Borsnak Timi, aki jelenleg a felépülésére koncentrál, és bízik benne, hogy ezután már csak kismamaként kell kórházba mennie.