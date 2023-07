Az, hogy néhányan valóban jobban vonzzák a szúnyogokat, mint mások, nem mai felfedezés, de azt csak mostanában kezdték el vizsgálni, hogy ez attól függ, a bőrünk milyen vegyi anyagokat választ ki az izzadás során.

Alex Dainis genetikus többek között azért kezdett el ezzel foglalkozni, mert ő is azok között van, akit minden kerti grillezés vagy szabadban tartózkodás alatt megesznek a szúnyogok.



"Mi az, ami egyes embereket vonzóbbá tesz a szúnyogok számára, mint másokat?" - tette fel a kérdést.

A szakember arra jutott, hogy a bőrünk szaga az, ami vonzza a szúnyogokat. Egyszerűen arról van szó, hogy van, akiknek az illata vonzóbb a vérszívók számára, mint másoké. Egyes tanulmányok szerint ez a szag nemcsak azon múlik, hogy milyen a genetikánk, hanem azon is, hogy milyen ételeket-italokat fogyasztottunk. Kutatások szerint a vércsoport is számíthat, sőt, vannak, akik azt állítják, hogy a várandós nőket is jobban szeretik a szúnyogok - ismerteti a The Sun.