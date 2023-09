Mi okozhat alvászavart?

Nyáron sok ember hajlamos a hosszúra nyúlt nappalok miatt jóval később lefeküdni, és ha teheti, akkor később is kelni, ami eltolódást okoz a bioritmusban. Az iskolakezdés és a munkába visszaállás viszont korábbi kelést követel meg, ami megzavarhatja alvásunkat, a szervezetnek időre van szüksége az átálláshoz. Ezt nehezíti az is, hogy míg nyáron a sötétedés az elalvás idejét jelzi, az őszi hónapokban a naplemente korábbra kerül, így a szervezet nehezebben kap jelet a lefekvés idejének közeledtéről. Az átmeneti időszakban gyakoriak lehetnek az alvásproblémák, mint az álmatlanság vagy az éjszakai felébredések éjszaka. Mindezt tetézheti az iskolai, munkahelyi elvárásokkal vagy egyéb kötelezettségekkel kapcsolatban fellépő stressz és szorongás, amely szintén megzavarhatja alvásunkat. Következzen pár jótanács, hogy ősszel is pihentető legyen az alvásunk!

1. Rendszeres alvási időpontok megtartása: Az ősz megérkezésével a napok rövidülnek, és az esték hűvösebbek lesznek. Ilyenkor fontos, hogy megtartsuk azonos alvási és ébredési időpontjainkat minden nap, így segítve szervezetünknek az alvás-ébredés ritmus fenntartását. Az állandó lefekvési, elalvási időpontok hozzájárulnak a jobb alvásminőséghez és a napközbeni fokozott éberséghez.

2. Megfelelő környezet kialakítása: Az őszi időszakban az éjszakák hűvösebbek lehetnek, így érdemes gondoskodni a kellően meleg és kényelmes alváskörnyezetről. Használjunk könnyű, de meleg takarót, és tartsuk a hálószobát optimális hőmérsékleten, ami általában 18-20 Celsius fok között van.

3. Nappali fény és friss levegő: Az őszi napok hossza rövidül, így kevésbé érintkezhetünk a természetes nappali fényforrásokkal. Próbáljunk minél több időt tölteni a szabadban, hogy a természetes napfény segítse a testünk biológiai órájának szabályozását. A nappali fénynek való kitettség elősegíti a melatonin, azaz az alváshormon termelésének megfelelő szabályozását.

4. Rendszeres testmozgás: Az aktív életmód és a testmozgás hozzájárulhat az alvásminőség javulásához. Az őszi hónapokban is folytassuk a rendszeres testmozgást, de ügyeljünk arra, hogy ne közvetlenül lefekvés előtt végezzünk intenzív edzéseket.

5. Megfelelő étkezési szokások: Az étkezés és az alvás között szoros kapcsolat van. Az őszi hónapokban is figyeljünk arra, hogy lefekvés előtt már csak könnyű, jól emészthető ételeket fogyasszunk. Kerüljük az alkohol és a koffein tartalmú italok fogyasztását az esti órákban, mivel ezek negatívan befolyásolhatják az alvásminőséget.

6. Stresszkezelés és relaxáció: Az őszi időszak sokszor a visszatérő kötelezettségek és munkahelyi elfoglaltságok időszaka is lehet. Fontos, hogy szánjunk időt a stressz csökkentésére és a relaxációra, például meditációval, mély légzéssel vagy pihentető tevékenységekkel.

Az őszi időszak a természet és az életritmusunk megújulásának ideje, az alvásunknak is alkalmazkodnia kell ezekhez a változásokhoz. A fent említett tanácsok segítségével könnyebben átvészelhetjük az évszakváltást, és megőrizhetjük az optimális alvási szokásokat. Ha pedig olyan változásokat tapasztalunk, mint nehézségek az elalvásban, gyakori ébredések vagy fokozott álmosság napközben, érdemes szakemberhez fordulni.