A hüvelyszárazság nem csak változókori probléma, mégis ekkor érinti a nők közel felét. Napjaink klimaxos női teljesen más élethelyzetben vannak az elődeikhez képest, sokan ilyenkor teljesednek ki a munkájukban vagy a magánéletünkben. Nemcsak a külsőségeken, hanem a hüvely állapotán is múlhat az új vagy a már meglévő párkapcsolat, az intimitás. De mit is tehetünk a kortól függetlenül jelentkező hüvelyszárazság ellen?

Azt jól tudjuk, hogy a bőrünk igényli a hidratálást, és erre legkésőbb 40 felé el is kezdünk figyelni. A kor előrehaladtával testünknek egyre több vízre van szüksége, és bizony az intim testrészeink is hálásak lennének a hidratálásért. Kevesen tudják, hogy ami a bőrünknek jó, az az intim testrészek állapotán is javíthat: a hialuronsav rengeteg kozmetikum hatóanyaga, helyreállító és intenzív nedvességmegtartó képességgel rendelkezik, ezáltal a rejtett testtájak fiatalítására, hidratálására is alkalmas. Hatékony lehet a hüvelyt bélelő hámszövet fiatalításában is.

De nézzük, mi okozhatja a hüvelyszárazságot!

A hüvelyszárazság kortól függetlenül alakulhat ki, leggyakoribb, de korántsem az egyetlen oka a menopauza. Normális esetben a hüvely falát vékony, átlátszó folyadékréteg síkosítja, amelynek termelődésében az ösztrogén nevű hormonnak nagy szerepe van. Szintjének csökkenése hüvelyszárazsággal jár, emiatt sérülékenyebb és fertőzésekre hajlamosabb lesz ez az intim terület. Azoknál a nőknél, akik hüvelyszárazsággal küzdenek, meglehetősen gyakori a fájdalmas szex, de húgyúti fertőzések kialakulása, felfázás vagy a vizeletürítés közben tapasztalható égő, viszkető érzés is jelentkezhet. A hosszabb ideje fennálló hüvelyszárazság sok kellemetlenséggel jár, kialakulásáért fiatalabb korban felelős lehet a stressz, a hormonális fogamzásgátlók szedése, a diéta vagy az evészavarok, megjelenhet terhesség és szoptatás alatt, de a daganatellenes kezelések (kemo-, vagy sugárterápia) mellékhatásaként is jelentkezhet.

Hogyan segíthet a hialuronsav?

A hialuronsav az emberi testben természetesen is előforduló vegyület, megtalálható a szemben, az ízületekben és a bőrben. Elsődleges feladata a hidratálás. Azt már jól tudjuk, hogy a bőrünk egészségének fenntartásában nagy szerepe van, de a helyileg alkalmazott hialuronsavas kezelés sokat segíthet a hüvelyszárazság és a hüvelysorvadás tüneteinek enyhítésében is, és nem csak változókorban! A patikákban kapható hüvelyi hidratálók, például a hialuronsavas hüvelykúpok segítik a károsodott szövetek gyógulását, visszaadják a hüvely nedvességtartalmát, megszüntetve ezáltal a kellemetlen tüneteket.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.