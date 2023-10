A szívbetegségeket, a 2-es típusú cukorbetegséget és az elhízást régóta összekapcsolják a kutatások. Rengeteg a szívbeteg és a cukorbeteg a világon, negyedük pedig túlsúlyos is. Az American Heart Association most egy negyedik kórképet is ide kapcsol, mégpedig vesebetegségeket. Azok diagnosztizálhatók CKM-szinrómával, akiknél ez a négy betegség fennáll - írja a The Sun.

A szindrómának négy szakasza van: az első az elhízás állapota, a második a 2-es típusú diabétesz kialakulása, a harmadik szakasz, amikor az előző kettőhöz a korai, még tünetek nélküli szívbetegség társul, a negyedik pedig a súlyos szívbetegség kialakulása magas vérnyomással és vesebetegséggel.

4 jele van annak, hogy valakinél fennáll a CKM-szindróma:

1. Magas testtömeg index, túlsúly

2. Magas vérnyomás

3. Magas koleszterinszint

4. Magas vércukorszint