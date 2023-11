Sokáig akár fel sem tűnik, de egy idő után az érintett nők egy része húzó jellegű fájdalmat érezhet a kismedence területén, amit derékfájás is kísérhet. Dr. Józan Gyöngyi nőgyógyász, sebész arra hívta fel a figyelmet, hogy az esetleges méhsüllyedés kivizsgálásával nem ajánlott megvárni az olyan tüneteket, mint a vizelettartási képtelenség, a probléma enyhébb fokozatainál is fontos orvosi segítséget kérni, ugyanis az időben megkezdett kezelés súlyos állapotokat előzhet meg.

A méhsüllyedés kezdetben csak bizonytalan tüneteket okozhat

A méhsüllyedés kifejezés pontosan leírja azt az állapotot, amely során a meggyengült medencefenéki izmok és megnyúlt szalagok miatt a méh – fokozatosan veszítve az erős támasztásból – elkezd lecsúszni.



A méhsüllyedés stádiumai a következők:

Első stádium: a méhnyak a vaginába süllyed.

Második stádium: a méhnyak a hüvelybemenetbe esik.

Harmadik stádium: a méhnyak már a hüvelyen kívül van.

Negyedik stádium: az egész méh a hüvelyen kívül helyezkedik el – ez egy nagyon súlyos állapot.

„Az enyhe fokú méhsüllyedést sokszor észre sem veszik a nők, és esetleg csak egy nőgyógyászati vizsgálaton fedezzük fel" – ismerteti Józan doktornő. „Néhányan azonban felfigyelhetnek arra, ha a kismedence területén bizonytalan, húzó jellegű fájdalmat éreznek, amihez gyakran derékfájdalom is társul. Később arra figyelhetnek fel a nők, hogy vizelettartási probléma, székletürítési nehézség jelentkezik, és igen gyakori gond a szexuális élet során, hogy a hüvely kitágult. A második, harmadik stádiumban úgy érezheti a páciens, hogy golyókon ül, vagy nyomás érzete van a hüvelycsatornában, a hüvelyben pedig sokszor kitapintható valamiféle kiboltosulás. Ha pedig a méh teljesen kiboltosul a hüvelyből vagy lehetetlenné válik a vizelés, a székelés, azonnal orvoshoz kell fordulni!"

Ezek az ismert rizikófaktorok

A kismedencei szerveket tartó rendszer meglehetősen összetett, hiszen izmok, szalagok és kötőszövet együttes ereje, támogatása szükséges ahhoz, hogy megtartsa többek közt a méhet, a húgyhólyagot, a petefészket.

Ezt a komplex tartóhálózatot azonban több tényező is meggyengítheti:

A terhesség során esetleg károsodó támasztó szövetek.

Egy vagy több hüvelyi szülés.

Ösztrogénhiány (aminek elsődleges oka a menopauza, de egyes kórállapotok is okozhatják).

Genetikai hajlam a kötőszöveti gyengeségre.

Tartósan fokozott nyomás a hasüregben, amit okozhat például betegség miatti rendszeres köhögés, székrekedés miatti feszítés, nehéz súlyok emelgetése.

Jelentős túlsúly, elhízás.

„Minél előbb kezelni kell a méhsüllyedést, ha valaki méhsüllyedés gyanúja miatt jön kivizsgálásra, álló és fekvő helyzetű kismedencei vizsgálatot is végzünk, és tesztek segítségével megállapítjuk, hogy az elváltozás valóban méhsüllyedés-e, és ha igen, milyen súlyossági fokú, hogyan befolyásolja az életminőséget és milyen kezelést tesz szükségessé. A pontos kórisme felállítása azonban nem mindig egyszerű feladat, fizikális vizsgálat, laborvizsgálatok, hasi ultrahang vizsgálat, és indokolt esetekben kontrasztanyagos hasi-kismedencei CT vizsgálat is szükséges lehet hozzá" – ismerteti dr. Józan Gyöngyi.

Ha beigazolódik a méhsüllyedés diagnózisa, nagyon ajánlatos a gátizom-torna, a Kegel-gyakorlatok végzése, amelyek hatékonyan edzik a kismedencei izmokat. Ez még a legenyhébb tüneteknél és akár megelőzésképp is fontos lehet. Sokszor már ez is elég lehet ahhoz, hogy megakadályozza a folyamat további romlását, és esetleg más szervek, vagyis a hólyag, a végbél süllyedését. A hüvelyi elektrostimulációs kezelések is ugyanezt a célt szolgálják. Amennyiben súlyosabb esetről van szó, megoldást jelenthet ideiglenesen vagy akár véglegesen a terápiás méhgyűrű (pesszárium), amely a hüvelycsatornába helyezve támasztja a süllyedő méhet. A menopauza kapcsán kialakuló ösztrogénhiány hormonpótlással orvosolható. Ugyanakkor bizonyos esetekben helyreállító műtétre is szükség lehet, végső megoldásként pedig a méheltávolítás jöhet szóba.



Forrás: Nőgyógyászati Központ