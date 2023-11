Sokszor és sok emberrel megtörtént már, hogy egy átmulatott éjszaka után másnap reggel szinte semmire sem emlékezett. Egy népszerű orvos, aki a TikTokon is aktív, most felfedte, miét fordulnak elő ezek a memóriazavarok.

Dr. Jill Grimes háziorvos rendkívül népszerű TikTok-csatornáján beszélt arról, hogy miért nem emlékszünk sokszor egy átmulatott, alkoholgőzös éjszaka részleteire. A doktornő azt mondja, mindenről a felesek tehetnek.

A memóriavesztést a véralkoholszint hirtelen, gyors ütemű emelkedése okozza, ez pedig általában a röviditalok miatt következik be. Ez a folyamat kikapcsolja a hippokampuszt, ami a nagyagy egy része. Ez a terület veszi fel a rövid távú emlékeket és tárolja el a hosszútávúakért felelős területen. Ha itt zavar keletkezik, a hosszútávú memória létre sem jön.

Másnap, bármennyi ember is emlékeztet bennünket arra, hogy mi történt, nem tudjuk felidézni a részleteket" — mondja az orvos.

Dr. Grimes kifejtette, hogy nehéz pontosan meghatározni, mennyi alkoholnak lesz ilyen hatása, mivel ez számos tényezőtől függ, többek között attól is, az aznap milyen ételeket fogyasztottunk. Általánosságban azonban elmondható, hogy nők esetén négy vagy több feles elfogyasztása kevesebb mint két óra alatt idézhet elő emlékezetkiesést, férfiak esetében pedig öt vagy annál több. Az orvos figyelmeztet arra is, hogy ha valaki gyógyszereket szed, akkor ennél sokkal kevesebb is elég ahhoz, hogy valaki kiüssön az alkohol.