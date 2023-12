Az eltűnésekor hároméves Maddie az ágyából tűnt el egy portugál üdülőközpontból, ahova a McCan család 2007. április 28-án érkezett, hogy 7 éjszakát töltsön a két hálószobás, földszinti lakásban.

A kislány május 3-án este tűnt el az apartmanból, ahol testvérével és nővérével aludt. A szülei eltűnésekor egy közeli étteremben voltak. A tettes azóta sem került elő.

Mivel Madeleine arca a tévében és plakáton is rengetegszer megjelent az elmúlt 17 évben, miközben a nyomozás folyt az eltűnése ügyében, sokan észervették a fekete foltot az egyik szemén, ami akár számítógépes hiba is lehetne, de nem az. A fekete folt Madeleine íriszében valójában egy ritka betegség, a koloboma következménye, amely 10 000 születésből egyet érint. De mi is az a koloboma?

A koloboma egy ritka betegség, melyben a szemet alkotó szövet egy része hiányzik.

Csak az egyik vagy mindkét szemet érintheti, és nem jelenti azt, hogy lyuk van a kukucskálóiban – csak azt, hogy nem alakultak ki teljesen a terhesség alatt.

A National Eye Institute szerint a koloboma a szem különböző részeit érintheti, például:

írisz - a szem színes része

uvea – a szemnek az íriszt tartalmazó rétege

lencse - a szem tiszta belső része, amely segíti a szem fókuszálását

retina - a fényérzékeny szövet a szem hátsó részén

makula - a központi látáshoz szükséges retina része

látóideg - az ideg, amely összeköti a szemet az aggyal

A koloboma leggyakoribb formában az íriszt érinti, amely gyakran kulcslyuk alakú pupillát ad a szenvedőnek. Ebben a formájában a gyermekek látása jó, bár nem szeretik az erős fényeket.

Mennyire gyakori a koloboma?

A koloboma rendkívül ritka, 10 000 szülésből csak egynél fordul elő, míg a Maddie-nél látható típus egymillió emberből csak hetet érint.

Az arcfelismerő szoftverről szólva Mick Neville nyugalmazott nyomozói főfelügyelő ezt mondta a The Sunnak: „Ha három és 15 év közötti nők körében végeznek képkeresést ezzel a szemhibával, akkor csupán néhány száz találatot kapnak az Egyesült Királyságban”.

Mi okozza a kolobomát?

A koloboma akkor fordul elő, amikor a baba szeme vagy szemei nem fejlődnek megfelelően a terhesség alatt – ami a fogantatást követő negyedik és 15. hét között történik. Néha öröklődik, de a legtöbb esetben nincs genetikai kapcsolat.

A koloboma egyéb okairól nem sokat tudni, de elképzelhető, hogy a terhesség alatti alkoholfogyasztás növelheti a baba kockázatát.

Hogyan kezelik a kolobomát?

A kolomba nem gyógyítható, de félévente, majd évente szemellenőrzéssel figyelik. Egyes kolobomában szenvedő gyermekeknek szemüveget kell viselniük, a felnőttek pedig kaphatnak kozmetikai kontaktlencsét. A fényérzékenység miatt néha javasolt a dioptriás napszemüveg viselése.

Azoknak a gyermekeknek, akiknek csak az egyik szemükben van koloboma, szemtapaszt kell viselniük, vagy speciális szemcseppeket kell használniuk a lusta szem kialakulásának megelőzésére.

A pupillák gömbölyűbbé tétele érdekében műtét is lehetséges.