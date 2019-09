Te mennyire vagy online?

Az okostelefonok ott lapulnak a zsebekben, rezegnek, pittyegnek, szinte teljesen elkerülhetetlen, hogy ne vegyünk tudomást egy újabb poszt vagy hozzászólás, üzenet érkeztéről. A személyes szociális kapcsolatok meggyengültek, az emberek többet chatelnek barátaikkal, mint amennyit találkoznak velük. Az írott beszélgetés azonban sosem lehet annyira kifejező és támogató, mint az, amikor látjuk a másik arcát, át tudjuk ölelni, gesztusokkal fűszerezhetjük a társalgást. Mi egy olyan világ következménye, melyben a mosoly helyét átveszi a bármikor lekattintható smile-jel? A válasz sajnos egyszerű, az elmagányosodás, ami felemésztheti a valós világban való életünket.

Több száz ismerős, több ezek követő sem érhet fel pár igazán közeli baráttal, akik mindig őszintén, minket szem előtt tartva szólnak hozzánk. Ezt azért rendkívül fontos kiemelni, mivel a közösségi oldalakon kapott visszajelzésekre nem alapozhatjuk személyes fejlődésünket. Bárki elérheti a fotóinkat, bárkitől várhat a virtuális postaládánkban levél, bárki írhat hozzászólást egy-egy posztunk alá. A tömeghipnózis hatása és „személytelenség" mögé rejtőzés olyan erőket szabadít fel a social média felületeken, melyekkel gyakran produktum nélküli embereket dicsérünk, másokat pedig akár ismeretlenül is gyalázunk. Ezzel tudattalan vagy tudatosan is hatalmat gyakorlunk mások felett, hiszen úgy véljük, a véleményünk számít, sőt, közlésére egyfajta kényszert is érzünk. Ezzel azonban torztükröt tartunk mások elé, amivel csak az igazán szilárd személyiséggel rendelkezők képesek megbirkózni. Halkan jegyeznénk meg, hogy az emberek, főként a fiatalok többsége nem rendelkezik ilyennel, ezért esetükben a rosszízű megjegyzések önértékelési problémákhoz, túlzott megfelelési kényszerhez, sőt, akár depresszióhoz is vezethetnek.

Képzeljük el, ha az internet helyett az utcán kellene kommentelnünk másokat. Vajon akkor is vállalnánk azt, amit a telefonunk, számítógépünk mögé bújva teszünk?

A közösségi média mindennapos használata komolyan befolyásolja a hangulatunkat, sajnos túlnyomó többségében negatívan. A Hey-Ho ennek kapcsán végzett egy kutatást: 2019-ben a 10 leglátogatottabb magyar website-ot, a több mint 6,2 millió magyar internetező körülbelül 90%-a legalább egyszer felkereste. Facebook oldalaiknak pedig több mint 4,5 millió követője van. Mintegy 600 posztot vettek górcső alá: ezekre több mint másfél millió reakció érkezett. És ebből közel 29 ezerrel több a negatív, mint a pozitív!

Ne azzal foglalkozz, ami szomorúvá vagy épp bosszússá tesz!

Miért nem használjuk a gyűlölködés, az ész érveket kerülő viták, az irigykedés, a cyberbullying és a sértegetés helyett inkább olyan dolgok közlésére a közösségi médiát, amivel mosolyt csalunk mások arcára? Próbáld ki csak egy napig, hogy elhagyod a negatív visszajelzéseket, és a pozitívaknak adod át a helyet.