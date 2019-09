A programok között szerepel kutyasétáltatás, macskasimogatás, de a látogatók a kisállatok gondozására, nevelésére vonatkozó kérdésekre is választ kapnak. Lesz fleshagility, szolgálati rendőrkutyás bemutató, állatorvosi és fizioterápiás tanácsadás, valamint ingyenes kutyakozmetika is, a négylábúaknak pedig szépségversenyt is tartanak. A délután 3-ig tartó eseményen házias ételeket kóstolhatnak meg az érdeklődők, de lesz garázsvásár és tombola is, amelynek bevételét az állatotthon lakói életkörülményeinek javítására fordítják. A kisebbeket gyereksarok és lovaglás is várja - írták a tájékoztatóban.