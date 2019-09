A Story-nak mesélt szépésgének titkáról Sütő Enikő.

„Nőknek és férfiaknak is üzenem: a korunk nem más, mint az, ami a fejünkben él róla, illetve a hozzá kapcsolódó viselkedésről, külsőről... Ma már ott tartok, hogy a negatív, rosszkedvet okozó gondolatokat hamar kiszűröm, és pozitívvá alakítom őket. Próbálok tenni a külsőm

változása ellen is, az életem része a sport. Nem plasztikáztattam, és nem is akarom felvarratni az arcom. Feküdtem már eleget a műtőasztalon a vetéléseim miatt..." - mondta büszkén az egykori modell, aki hamarosan betölti a 60. életévét.