Amikor úgy döntünk, hogy lecseréljük az autónkat, először is érdemes jól átgondolni, hogy a kocsinak milyen igényeknek kell megfelelnie. Nem mindegy, hogy kizárólag városi közlekedésre használjuk majd, vagy hosszabb és egészen hosszú utakat is tervezünk vele. Ettől függően a csomagtér nagysága sem mindegy, és az is fontos, hogy ki, illetve hányan használják majd. Ha megvan a döntés és tudod már, hogy mit is szeretnél, akkor indulhat a keresés!

1. Átvizsgálás és állapotfelmérés

Ha csak nem vagyunk szakemberek, biztosan nem elég, hogy mi, saját magunk átnézzük a kocsit. A legokosabb, amit tehetünk, hogy szervizbe visszük, lehetőleg márkaszervizbe, ahol a típusra specializálódott szerelők vizsgálják át az autót. Ha nagyon körültekintő vagy, a szervizmúlt iránt is érdeklődhetsz, amit a papír alapú szervizkönyvben is megnézhetsz, de még biztosabb, ha a márkák adatbázisából tájékozódsz.

A kasztni átvizsgálása is elengedhetetlen bármilyen autóról is legyen szó. A rozsda, a festékkopás nem csak hogy csúnya, de további, komolyabb meghibásodáshoz is vezethet. Idősebb autóknál előforul, hogy beázik: ezt a szőnyegek alatt vagy a tetőablaknál vehető észre.

Bár sokan szeretnének spórolni az állapotfelmérésen, nem érdemes. A költsége általában nem több, mint az autó vételárának 1-2 százaléka, ami kifejezetten megéri, így ugyanis a rejtett hibákra is fény derül, amelyek miatt később verheted a falba a fejedet.

2. Eredetiségvizsga

Az eredetiségvizsga kötelező, és minden esetben célszerű az adásvételi szerződés aláírása és a vételár kifizetése előtt elvégeztetni. Ha igazán biztosak kívánunk lenni a dologban, ne csak a papírt kérjük, hanem menjünk is el az eladóval az eredetiségvizsgát megcsináltatni. Tudnod kell, hogy eredetiségvizsga nem pótolja az átvizsgálást, itt csak az autó azonosítóit és azok épségét ellenőrzik. A vizsgálat során a jármű papírjait hasonlítják össze az alvázon, karosszérián, motoron elhelyezett azonosítókkal, hogy az autó bontatlanságáról, eredetiségéről meggyőződjenek.

3. Kilométeróra -lekérdezés

Magyarországon a műszaki vizsgán 2013 óta kötelező az óraállások rögzítése, illetve akkor, amikor az autó gazdát cserél. Érdemes erre is pénzt áldozni, ezzel jelentősen csökkenthetjük a kilométeróra visszatekerés kockázatát.

Jó, ha tudod, van már olyan okosmobil alkalmazás is, amellyel nem csak a kilométeróra-állást kérdezhetjük le, de ellenőrizni lehet az autó több lényeges adatát is. Mindössze a rendszámot kell megadni ahhoz, hogy az autó következő adataihoz hozzájuthassunk: gyártmány, típus, elsődleges szín, másodlagos szín, áll-e körözés alatt, forgalomban van-e, a korábbi műszaki vizsgák és a feljegyzett kilométeróra-értékek.

4. Foglaló vagy előleg?

Ha megtetszik a kiszemelt használtautó és az átvizsgálás alapján jónak is tűnik a jármű, akkor a végleges adásvételi szerződés elkészítéséig foglalózzuk le. A foglaló általában 10 százalék, de magasabb vételár esetén is maximum néhány százezer forint legyen. Ennél több pénzt előre ne adjunk át akkor sem, ha készpénzes fizetéssel vesszük az autót. Adásvételi szerződés előtt a foglaló a megfelelő jogcím, ez kellően köti mindkét felet. Ha a vásárlás a vevő hibájából meghiúsul, akkor nem kapja vissza a foglalót. Ha viszont az eladó hibájából nem jön létre szerződés, akkor a foglaló dupláját kell visszafizetnie.

5. Adásvételi szerződés

A gépjármű adásvételi szerződésnek kötött előírásai vannak. Jogszabály rögzíti, hogy a szerződésnek pontosan mit kell tartalmaznia. Röviden a legfontosabb előírások: a szerződést legalább kettő eredeti példányban kell kitölteni, de négy példány az ideális minden oldalt szignózni kell, a végén mindkét félnek kék tollal alá kell írnia a szerződésnek a kilométeróraállást is tartalmaznia kell a szerződést az eladónak is be kell vinnie 8 napon belül az okmányirodába, hogy az autó eladását regisztrálják és az adóját töröljék a vevőnek 15 napon belül át kell íratnia a saját nevére a járművet.

6. Kötelezőbiztosítás-kötés

Az autó adásvételi szerződés megkötésével az eladó kötelezőbiztosítása megszűnik. A vevőnek tehát azonnal meg kell kötnie a saját biztosítását, anélkül a jármű átírása sem lehetséges. Az azonnal ez esetben tényleg azonnal, ugyanis a szerződés aláírásakor a régi biztosítás megszűnik, így az már akkor sem érvényes, amikor a vevő hazamegy az újonnan vásárolt használt autóval. Célszerű ezért már az autó átvétele előtt gondoskodni a biztosításról.

7. Gépjármű-átírás

A gépjármű átírását 15 napon belül el kell végezni. Aki a határidőt elmulasztja, az szabálysértési bírságra számíthat.

A rovat tippje (x) Autó vásárlásához kérhetjük a Provident Színes Kölcsönt, csak 10,9% THM-mel. Autó vásárlásához kérhetjük a Provident Színes Kölcsönt, csak 10,9% THM-mel. Kérjen visszahívást , vagy hívja ingyen a 06 80 40 60 60-as telefonszámot!

A cikket támogatta a Provident.