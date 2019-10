Ashley Graham néhány héttel ezelőtt jelentette be, hogy babát vár szerelmétől. A csinos plus size modell a várandóssága alatt sem mond le a testmozgásról, rendszeren eljár edzeni az edzőterembe. Ezúttal is onnan posztolt egy videót a közösségi oldalára. Rajongói teljesen elképedtek rajta.