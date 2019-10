1. Ismerd a költözés napját!

Mielőtt egyetlen doboz is átlépné régi otthonod küszöbét, tudnod kell, hogy pontosan mikor foglalhatod el új lakásodat. A biztos időpont ismeretében indulhat meg a gyakorlatban is a költözés misztériuma. Előfordulhat, hogy előbb kell elhagynod a régit, mint ahogy beköltözhetsz az újba. Ilyenkor érdemes egy családtag vagy barát garázsába, tárolójába bekéredzkedni a bútoraiddal és dobozaiddal, vagy kibérelni egy erre alkalmas raktárt. Kerüld el a bizonytalanságot, mivel az nem szül mást, mint stresszt, amire ebben az időszakban egyáltalán nincs szükséged.

2. Keress időben költöztető céget!

A legtöbb ilyen vállalkozás már hetekre le van kötve, így ne az utolsó pillanatra hagyd a telefonálgatást. Érdemes a hideghívások helyett, először körbekérdezned azoknál az ismerőseidnél, akik egy éven belül költöztek, hiszen te is könnyebb szívvel bízod rá az „életedet" olyan emberekre, akikkel kapcsolatban van közvetett tapasztalatod.

3. Szerezed be a kellékeket!

Nem csupán dobozok, de zsákok, ragasztószalagok és újságpapírok is kelleni fognak, hogy mindent biztonságosan el tudj csomagolni. Az időtől függ, hogy ráérsz-e darabokban beszerezni őket, vagy az autót felpakolva egyben megvenned mind. Ne ijedj meg, ha elszámolnád magad, inkább kezd el előbb és vegyél utólag pár dobozt, mint feleslegesen költs rájuk.

4. A dobozolás titka!

Nem érdemes heteken át dobozok között élned, elég, ha egy héttel a költözés napja előtt állsz neki a csomagolásnak. Ehhez persze az kell, hogy kivegyél pár nap szabadságot, az esti órákban történő dobozolás nagyon fárasztó. Először kezd azokkal, amiket a hétköznapokban könnyedén tudsz nélkülözni: könyvek, szőnyegek, függönyök, képek, azok a ruhák, melyeket az adott évszakban nem hordasz... stb. A költözés talán legkínosabb pontja a konyha és fürdőszoba. Hagyj elől annyi tányért, poharat, evőeszközt és edényt, amennyi feltétlenül szükséges, és járj el ugyanígy a fürdőben is. Meg fogsz lepődni, hogy milyen kevés dolog fog elől maradni.

Ami még fontos, az a hűtőszekrény. Ezt legalább egy-két nappal a költözést megelőzően ki kell húzni és le kell olvasztani. Máskülönben folyni fog belőle a víz, ami eláztathatja a vele együtt utazó dobozokat.

5. Teendők a költözés reggelén!

Hagyj elől legalább két-három dobozt és pár zsákot, amibe reggel beleteheted a még elől lévő apróságokat, mint a pipere szerek, ágynemű, konyhai alapkészlet. Amit ne csomagolj el, csak tegyél be egy táskába: telefontöltő, hálóruha, fogkefe, fogkrém. Egy költözés, akkor is, ha te nem pakolsz, nagyon fárasztó tud lenni. Lehet, hogy új otthonodban csak arra lesz erőd, hogy előkeress egy pokrócot és eldőlj a matracon.

Ne feledd, a költözés remek ösztönző arra, hogy végre megszabadulj a felesleges tárgyaktól. Érdemes ezt még a régi helyen megtenned, hogy új otthonodban gyorsabban és egyszerűbben tudj kipakolni!



vagy hívja ingyen a 06 80 40 60 60-as telefonszámot! Költözési költségekhez kérhetjük a Provident Színes Kölcsönt csak 10,9% THM-mel. Kérjen visszahívást, vagy hívja ingyen a 06 80 40 60 60-as telefonszámot!

A cikket támogatta a Provident.