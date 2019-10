A Földünkért világnap 1991. október 21-e óta hívja fel a figyelmet az élővilág megőrzésére. Miért ügyeljünk naponta a vízhasználatunkra? Miért ne vásároljunk feleslegesen? Miért ne süllyesszük a fiók mélyére a használt mobiltelefont? A környezettudatosság nem teher, nem jár plusz energiabefektetéssel, csak némi odafigyeléssel. Kompromisszumok nélkül is tehetsz a Föld jövőjéért. 5 tipp ahhoz, hogy miként.

1. Óvatosan a műanyaggal!

Egyetlen újra használható vizespalack vagy kulacs élettartama 167 eldobható műanyagpalack élettartamával azonos. Ha pedig vászontáskával indulsz el bevásárolni, akár 170 darab műanyag zacskót is megspórolsz egyetlen hónapban! Nagyon fontos a műanyaghasználat tudatos csökkentése: az ember által termelt szemét több mint 10 százaléka műanyag, miközben jelenleg csupán az összes műanyaghulladék 30 százalékát hasznosítjuk újra. 1950-től alig több mint 50 év alatt az emberiség összesen 8,3 milliárd tonna műanyagot állított elő. Ez 820 ezerszer több, mint az Eiffel-torony tömege!

2. Ne vásárolj feleslegesen!

Évről évre egyre hamarabb jön el a Túlfogyasztás Világnapja. Idén már július 29-ig elhasználtuk a Föld egy évre elegendő erőforrásait. A WWF Magyarország emlékeztetett: 1970-ben még csak december 23-án értük el ezt a határt. Mit tehetsz a túlfogyasztás ellen? Vásárolj tudatosabban, így kevesebb felesleges étel kerül a kosaradba, majd a szemétbe! Tervezd meg előre például az egész heti menüt, így nem veszel felesleges hozzávalókat, és könnyebben ellen tudsz állni az akciók csábításának is. Kísérletezz bátran saját zöldség és gyümölcs termesztésével, ehhez akár egy balkon is elég! Ezzel nullára redukálod a termények szállítási költségét, segítve a kamionok károsanyag-kibocsátásának csökkentését is.

3. Ne dugd a fiók mélyére a használt mobiltelefont!

Egy átlagos mobiltelefon „élettartama" csupán 18 hónap. Amint új készüléket veszel, a régi a

fiók mélyére kerül. Ismerős helyzet? Sajnos évente közel 130 millió készülék jut hasonló sorsra. Pedig van megoldás az újrahasznosításra! Erre hívta fel a figyelmet például a Jane Goodall Intézet, az Afrikáért Alapítvány és a Védegylet Egyesület kampánya. Add le a már nem használt mobiltelefonod, így nemcsak a környezetet véded a benne lévő káros anyagoktól, hanem az állatokat is! A mobiltelefonok előállításához szükséges koltán nevű érc 80 százalékát ugyanis Afrikában bányásszák, gorillák és csimpánzok élőhelye közelében. Ha újrahasznosítjuk a régi készülékekben lévő anyagokat, ezek a veszélyeztetett fajok is esélyt kapnak a túlélésre!

4. Használj környezetbarát tisztítószereket!

A szintetikus anyagokból készülő háztartási tisztítószerek, valamint a kozmetikumok tele vannak foszfát- és petrolkémiai származékokkal, színezőanyagokkal, szilikonnal, klórral. A rossz hír az, hogy ezek az anyagok rendkívül környezetszennyezők, és többféle allergiát is okozhatnak. Ezért érdemes olyan termékeket választanod, amelyek organikus, növényi összetevőkkel és ásványi anyagokkal készülnek. Ezek az anyagok biológiailag könnyen lebomlanak, csökkentik ökológiai lábnyomod, és családod egészségére is vigyáznak. Ráadásul, ha jól választasz, a tisztaságban sem kell kompromisszumot kötnöd!

5. Spórolj a vízzel!

Bolygónk vízkészletét egyre gyorsabban éljük fel. Ha odafigyelsz a tisztításhoz, mosáshoz és mosogatáshoz használt víz mennyiségére, Te is teszel a Földünkért! Ha például gyorsan megjavíttatod a csöpögő csapodat vagy a WC-tartályt, nem pazarolsz el naponta 40-120 liter vizet! Ha nem öntesz a lefolyóidba zsiradékot, ételmaradékot vagy mérgező anyagokat, máris óvtad élővizeinket! Egy liter olaj akár 1 millió liter tiszta vizet képes fogyasztásra alkalmatlanná tenni! A mosó- és mosogatógépet sose használd negyedig-félig rakva, hiszen így víz- és energiapazarlás beindítani.