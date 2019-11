Ma 158 kilogrammot nyom most az a testépítő, akit fiatalabb korában vékony testalkata miatt csak fogpiszkálónak csúfoltak társai. Craig Golias heti 5-6 napot tölt az edzőteremben és az edzés megszállottja lett. Emellett szigorú diétát követ, ötször eszik egy nap, étkezései pedig nagyrészt vöröshúsból és csirkéből állnak.

Most olyan széles testalkata van, hogy gyakorlatilag a szűkebb mellékhelyiségekbe be sem fér, ráadásul még azzal is meg kell küzdenie, ha szeretné megkötni a cipőfűzőjét.

Az Instagramon is rengetegen követik és az utcán is gyakran megállítják azt emberek, hogy fotózkodhassanak vele.