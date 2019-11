23 hetesen jött a világra Ashley és Joe. A babák olyan picik voltak születésükkor, hogy édesanyjuk tenyerében is elfértek volna, ketten együtt egy kilót sem tettek ki. Az orvosok is kételkedtek abban, hogy sokáig életben tudnak maradni, ám ők rájuk cáfoltak: most, hét hónappal később egészségesek és szépen fejlődnek.

A világon mindössze egy amerikai lány ikerpár volt, akik születésükkor kevesebbet nyomtak, mint ők.

A babák összesen 129 napot töltöttek az intenzívosztályon. Kezdetben annyira érzékeny volt a bőrük, hogy az anyukának 5 teljes hetet kellett várnia arra, hogy megérinthesse őket.

Augusztusban engedték haza őket, most már otthon fejlődnek. Vidám babák, sokszor nevetnek, de még gyakran kell ellenőrzésre járniuk.

A The Sun oldalán, ide kattintva megnézheted a kicsik fotóját!