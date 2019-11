Izgalmas vörös szőnyeges pillanatokat tartogatott ez a hét is. Látványos ruhákból, de igazán rossz választásokból sem volt hiány. A hét nagy meglepetése mégis Celine Dion volt, aki hódít új frizurájával.

Pink részletek

A Time 100 gálán Maggie Rogers és Camilla Cabello énekesnők kissé különc szerelést választottak, és nem a jó értelemben. Habár a Maggie által viselt Prada ruha a kifutón nem mutatott rosszul, az énekesnőn valahogy rendetlen hatást keltett, egyáltalán nem illett hozzá. Hasonló érzéseink voltak az Alexander McQueen zakó kapcsán, amit Camilla Cabello viselt a vörös szőnyeg. Az alacsony énekesnőt egyszerűen elnyomták ezek az óriási ujjak.

Óriási masnik

Korábban is írtunk már az óriási masnikról, amiket imádnak a sztárok a vörös szőnyegen, pedig nagyon ritka, hogy igazán jól áll valakinek. Gwen Stefani People's Choice Awards-on viselt ruhája nem csak a masni miatt volt csalódáskeltő, szerettük viszont a brazil származású énekesnő, Anitta választását, amit Georges Hobeika tervezett.

Provokatív stílus

A hét legprovokatívabb ruháját Laverne Cox viselte a Charlie angyalai Los Angeles-i premierjén. A kihívó darab, amit Hakan Akkaya tervezett, számunkra már a közönséges kategóriát súrolja. Ha oldalról még szexi is az áttetsző anyag, a mellmegoldás kissé ízléstelen lett.

A hét legjobbja

Egy Ralph & Russo ruhában csak tündökölni lehet, ahogy az Jessica Albán is jól látszik. Ez a nőies, elegáns, könnyed ruha nagyon jól állt a színésznőnek, és a hajpántot is bevállalta hozzá, ami most óriási trend.

Celine Dion, a díva

A hét legnagyobb meglepetése Celine Dion volt, aki fantasztikusan festett bob fazonú frizurájával, és ez a szőkébb árnyalat is szuper választás volt. Éveket fiatalodott az énekesnő, aki ráadásul már nem is tűnik csontsoványnak, és a dicséretek sora még nem ért véget, ugyanis ez a Tom Ford kreáció is nagyon jól állt neki.