A Fellegvárban a Szent Korona-másolata

Évről évre több tízezren látogatnak el a város legmagasabb pontján fekvő Fellegvárba, melynek teraszáról rendkívüli panoráma nyílik a Dunakanyarra, és mely több, elsősorban a középkorról szóló izgalmas kiállításnak is otthont ad. A Szent Koronát és a koronaékszereket történelmünk különböző periódusaiban többször is őrizték a Fellegvárban. E ténynek állít emléket a vár falai között ma is megtekinthető, tökéletesen hű Szent Korona-másolatot bemutató kiállítás. A Fellegvárat évente 400 ezer látogató keresi fel.

Hol raboskodott Salamon király?

A Fellegvárhoz hasonlóan a Salamon-torony számos esküvői ceremónia színhelye napjainkban is, illetve a hozzá kapcsolódó tornapályán rendezik meg minden év júliusának második hétvégéjén a Palotajátékokat, amely a Szent György Lovagrend katonai hagyományőrző tagozatának középkori lovagi torna bemutatói. Cseke László a lovagrend vezetője szerint, a visegrádi palotáé Európa egyetlen olyan királyi udvara, ahol a lovagi tornapálya ugyanott van, mint hat-hétszáz évvel ezelőtt. Cseke édesapja munkáját követi, aki már az 50-es évektől kezdve szervezte Visegrád turizmusát. Az első idegenforgalmi iroda kitalálója, számtalan könyv szerzője ugyanúgy történelemtanár is volt, mint fia és unokája.

A Salamon-toronynak, Visegrád egyik szimbólumának legnagyobb rejtélye éppen megtévesztő elnevezése. Salamon király ugyanis semmiképpen sem raboskodhatott a Fellegvár lakótornyában, hiszen Salamon a XI. században volt foglya Visegrádon László királynak, a kettős várrendszer elkészültéről azonban csak 1256-ban ad hírt az első, hivatalos oklevél IV. Béla uralkodásának korából. Akkor van „igazunk" tehát, ha a XIII. század közepén, a Fellegvárral egy időben, annak szerves elemeként épült várrészt visegrádi alsó várnak, vagy lakótoronynak nevezzük.

500 éves reneszánsz palotakert

A palotát 150 ezren látogatják évente, és a turisztikai iroda felmérése szerint a látogatók zöme először életében osztálykiránduláson volt Visegrádon. Erre erősítenek rá már 20 éve, amikor tavasszal élő játékos programokat szerveznek évente mintegy 20 ezer diáknak, egész napos középkori programot szerveznek élő történelmi órákkal. A palota kertjében a középkori kert növényeinek maradványait találták meg a régészek, amelyeket 2001-ben visszaültettek, így született meg a reneszánsz kert 500 évvel ezelőtti terméseivel.

Az élő középkor városa modern hotelekkel és pisztrángos tavak

Visegrád gasztronómiai kínálatában elegáns szállodai éttermek, történelmi hangulatú vendéglátóhelyek, és családias kisvendéglők szerepelnek, szinte bármelyikbe is térsz be, megtalálod a számításodat. Visegrádon a halszeretőkre a pisztrángos tavak várnak, amelyek az 1971-es a vadászati világkiállítás idején már ismertek voltak. Három tóban már régen fickándoznak a halak, lehet horgászni, tavasszal pedig elkészülnek a negyedikkel is.

Visegrád télen-nyáron egyaránt vonzó a turisták számára, jöhetnek hajón, vagy busszal, mindig gyönyörű a táj, szállásokkal, kulturális és sportos programokkal várják a vendégeket.