A kislány 2018. november 20-án reggel kilenckor jött a világra. A házaspár egy évvel ezelőtt egy tündéri fotóval tudatta a világgal, hogy családjuk újabb taggal bővült.

"Hello mindenki! Megérkezett Kucsera Milla a mi kis családunkba! Én is és a kis Hercegnő is jól vagyunk! Már a csodás kis otthonunkban! Egyszerűen boldog vagyok, hogy 2 gyermekes anyuka lehetek! Minden álmom valóra vált, amit valaha is kívántam! Egy csodás férj tündéri kisfiú és egy kicsi csajszi! Beni már most csodás tesó! Gabi pedig mindent megtesz értem, értünk! Hálás vagyok, hogy ilyen családom van!"

A szülők természetesen ma is megemlékeztek a nagy napról, és a büszke apuka egy tündéri fotót mellékelt újszülött kislányáról.