Napjaink egyik legtöbbeket érintő népbetegsége az inzulinrezisztencia, mely a cukorbetegség előszobája. erről a betegségről elsőre az ugrik be sokaknak, hogy nehezebbé, vagy akár teljesen lehetetlenné válik mellette a fogyás. Ezt az állapotra jellemző magas inzulinszint okozza. A sejtek alacsonyabb inzulinérzékenysége, az anyagcserefolyamatok sérülése az egészségtelen étrend mellett az egészségesnek hitt, de valójában destruktív csodadiéták folyománya is lehet. És nem csak a zsírpárnák miatt komoly és kezelendő; hosszútávon 2-es típusú cukorbetegséggé is alakulhat. A jó hír, hogy megfelelő étrenddel és életmóddal sejtjeink inzulinérzékenysége javítható, a károsodott anyagcsere helyretehető.

Minden étkezés megemeli a vércukorszintet, amire a hasnyálmirigy inzulintermeléssel reagál. Az inzulin viszi a vérben lévő cukrot, más néven glükózt a sejtekbe, hogy azok energia gyanánt használják fel. A megmaradt glükóz zsír formájában elraktározódik – megfelelő inzulinérzékenységű sejtek és egészséges életmód mellett nem lesz belőle túl sok. Ha azonban a sejtek inzulinérzékenysége csökken, az megbillenti a helyes anyagcserét. Mint a legtöbb rendellenességnek, ennek is lehetnek örökletes okai, ám az egészségtelen életmód nagyban növeli az anyagcserezavarok és az inzulinrezisztencia kialakulásának esélyét. A rendszertelen, illetve túl gyakori evés, csakúgy, mint a túlságosan nagy adagok a finomított szénhidrátok fogyasztása mind újabb és újabb glükózlöketet, ezzel inzulincsúcsot jelentenek, amelyek hatására a sejtek egyre nehezebben reagálnak az inzulinra - csökken az inzulinérzékenységük. Ennek az eredménye, hogy az inzulinszint magas marad, a szervezet elkezd raktározni: a magas inzulin köti a zsírt.

"Nemcsak az egészségtelen ételek, hanem akár a veszélyes, nem szakmai alapokon nyugvó divatdiéták is okozhatják az anyagcsere károsodását" - hívja fel a figyelmet Dr. Farkas Kitti orvos, aki szerint kifejezetten a csodadiéták tehetnek arról, hogy az inzulinrezisztencia mára elterjedt betegség lett.

"Az öt étkezéssel az a probléma, hogy pusztán a tünetet próbálja enyhíteni. A gyakori etetés csökkenti az éhségérzetet és kiigazítja a vércukrot, de magát a kiváltó okot, azaz a magas inzulinszintet, nem kezeli. Ha ugyanis napi ötször vagy még többször étkezünk, akkor állandóan magasan tartjuk a vércukorszintünket, a hasnyálmirigyünk pedig folyamatosan fogja termelni az inzulint, amíg ki nem merül" – fogalmaz Dr. Farkas Kitti orvos, aki azt is kiemeli, hogy szénhidrátbevitelünket igazítsuk a napszaki vércukoringadozáshoz is, és ebédünk legyen a legtartalmasabb. Emellett az orvos a természetes alapanyagok fontosságát hangsúlyozza. A manapság szintén felkapott és a fogyókúrázók körében is nagyon terjedő csodadiéták kapcsán arra is int: ne higgyünk a feldolgozott, fogyasztószernek kikiáltott, csomagolt műételekben.

A rendszeres testmozgás szintén elengedhetetlen. A sport nemcsak a zsírégetés fokozása és az izmok növelése miatt fontos, hanem azért is, mert maga az intenzív testmozgás javítja a sejtek inzulinérzékenységét.