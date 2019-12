Kis Grófo nyáron az egyik fellépése után lett rosszul. Erős hasi fájdalmai voltak és az orvosok megállapították, túlhajszolja magát. A mulatós sztár akkor döntött úgy, hogy életmódot vált és szeretne megszabadulni a rajta lévő feleslegtől. Azóta diétázik és rendszeresen eljár edzőterembe és már 3 kilót leadott.

„Diétába fogtam, sikerült is fogynom három kilót. A párom unszolására most már én is elhatároztam magam, a fő cél, hogy elérjem a 75-öt. Hál' istennek sokkal jobban érzem magam, és a mozgás is sokkal jobban megy. (...) Egy személyi edző segít nekem abban, hogy milyen edzést végezzek, kardiózni szoktam, például futópadozni. Nagyon elszántam most magam, amiért a szüleim is büszkék rám és a gyerkőcök is örülnek. Armandóka nagyon aranyos, mindig kell neki képet küldenem az edzőteremből, hogy bebizonyítsam, hogy csinálom rendesen a feladatokat" - nyilatkozta a Blikknek.