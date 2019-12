Igazán sűrű az év vége Bangó Margit számára, aki nemcsak gőzerővel készül az ünnepekre, de fellépései is egymást érik. A Kossuth-díjas művésznő számára örömteli időszak ez, már csak azért is, mert dédunokáját eljegyezték. „A legszebb kor a 18.életév és egy eljegyzés csak még szebbé teszi. A fiatalok nagyon szeretik egymást, Norbikát a család is nagyon kedveli, egy okos, udvarias fiatalember. Egymáshoz valók, hiszem, hogy a boldogságuk töretlen marad, mert mindketten nagyon mély érzésűek" – árulta el a Sláger TV-n látható Drága családomban Bangó Margit, akinek annak idején többen pályáztak a kezére, más-más országból.

„Mindig azt mondom, jó külföldön lenni, de a legjobb itthon. Annak idején külföldön is építhettem volna karriert, házasodhattam volna oda, de hazajöttem a családom és a honvágy miatt. Lehet a világon bármelyik ország bármilyen szép, az én szívem akkor is hazahúz, a mi kis országunknál nekem nincs szebb. Mehettem én Japánba, Afrikába, Kínába, megvolt a műsor és már indultam is haza. Most már egy nyaralásra is nehezen adom be a derekam. Legutóbb bármilyen indokot bevetettem volna, csak ne kelljen elutaznom nyaralni, még akkor is, ha nagyon jól éreztük magunkat a családdal. Már a repülőtéren azon gondolkodtam, hogy mikor jövünk haza. A honvágyam nem ismer határokat" - tette hozzá.