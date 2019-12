Bódi Sylvi hosszú Instagram posztban mesélte el, milyen körülmények között kell élnie a Fülöp-szigeteken. Néha áram és víz nélkül kell megoldania a mindennapi életet Sylvinek, aki néha kigyókkal is kénytelen megosztani a hálószobáját.

"Előfordul, hogy elfogy az áramunk. Nem nagy kaland. Elövesszük a gyertyákat, olajlámpásokat, a zseblámpákat és az élet megy tovább. Tegnap még a gázpalackunk is - aminek segítségével fözni szoktunk - kiürült. Ugyan volt egy tartalék, de a srácok az Istennek se tudták átszerelni... Hárman-négyen is próbálkoztak kitartóan, s a végén még valamit le is törtek(...)Azt vettem észre, hogy így a természetben alvásnak köszönhetöen egész nap fel vagyok töltve energiával és jó kedvem van. Bárcsak mindennap így élhetnék..."- kezdett bele nem mindennapi történetébe az egykori nyuszilány.