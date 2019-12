Baukó Éva a közösségi oldalán őszintén elárulta, korábban soha nem volt elég kitartó, nem szeretett edzőteremben szenvedni, és ha bele is fogott az edzésbe, hamar feladta. Most viszont erőt vett magán, kitartott és immár a harmadik hónapja sportol rendszeresen. Mint írja, időközben megszerette a sportot és most már nehezen mond le róla.

Hogy mennyit formálódott teste ez idő alatt, azt fotón mutatta meg követőinek.