A december sokak számára egyet jelent a kiadós vacsorákkal és az ínycsiklandó nyalánkságokkal. A teli pocaknál fontosabb azonban, hogy lélekben „megérkezzünk" az ünnepre. Hasonlóan gondolkodik hazánk egyik legismertebb fitneszedzője, Béres Alexandra is. A kétgyermekes anyuka kislányairól és a csokievésről, az ünnepre hangolódásról, kalóriaszegény fogásokról, no meg a januárban teltházas fitnesztermekről is mesélt nekünk.