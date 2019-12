Timi új szerepben próbálhatja ki magát, méghozzá az Exatlon Hungary második évadában. A tavalyi Bajnok csapat legeredményesebb női versenyzője most riporterként fogja közelebb hozni a nézőkhöz az Exatlon világát. A műsor forgatása azonban hamarosan elkezdődik, így Gelencsér Timi tegnap nem csupán ki, de be is csomagolt.