Hosszú és fárasztó év áll Cseke Katinka mögött. A színésznő élete 2019-ben fenekestül felfordult: sok év után távozott a Jóban Rosszban sorozatból, és olyan formában láthattuk őt, ahogy eddig szinte soha! Katinka azonban elmondása szerint ugyanaz a belevaló csaj maradt, mint eddig, sőt az ünnepeket is pont ugyanúgy tölti, ahogyan az elmúlt 18 évben.

„Vidéki lány vagyok, így minden évben nagyon várom a karácsonyt, ugyanis ez az időszak az évben, amikor egyhuzamban picit több időt tölthetek a családommal, akik Pécsett élnek. Nagyon húzós volt az időbeosztásom, amíg a sorozatban szerepeltem, így akadt olyan év is, amikor csak két alkalommal jutottam haza, de a karácsonyt mindig otthon töltöm" – kezdett bele Katinka.

„A családunkban rengeteg ünnepi hagyomány van, amit mindig be is tartunk, sok-sok éve. Apu halászlevet, anyu kocsonyát főz, és ezeket egyszerűen remekül csinálják, de csak és kizárólag karácsonykor kerülnek az asztalra. Hiába kérleljük őket, ez a két ételt csak ilyenkor hajlandóak elkészíteni. Persze ilyenkor sem kell arra figyelnem arra, hogy ne egyek túl sokat, mert nem is tudok, a gyógynövények tökéletesen elveszik az étvágyam. Ennek köszönhető hogy idén karácsonykor nem fogok kilókat felszedni. A másik ilyen hagyomány a >csilingelés<. Két gyerek van a családban, a bátyámé, és az én lányom, akik ugyan már nagyok, 16 és 18 évesek, de minden évben, szenteste ugyanúgy felküldjük őket az emeletre, és csengetünk, amikor megérkezik a Jézuska. Ez mindig így volt, és remélem így is marad örökké" – tette hozzá nevetve Katinka, aki az ünnepet nagyon szereti, de a telet kevésbé. A színésznő azonban szerencsésnek mondhatja magát, Pécsett a szülői ház ugyanis a hegyen található, így ha nem lesz idén fehér a karácsonyunk, akkor is páratlanul szép környezetben tölti majd az év utolsó napjait.