A tudatosság és az akaraterő is fontos szerepet játszik abban, ha a diéta eredményét hosszú távon is élvezni szeretnénk.

Az év elején nagyon sokan fogadják meg, hogy idén lefogynak és rögtön bele is vágnak valamilyen diétába. Csakhogy a gyors pozitív eredmények után legalább olyan gyorsan vissza is szaladhatnak ránk a leadott kilók. A szakemberek szerint épp ezért nagyon fontos, hogy a fogyókúra során tudatosak legyünk, és szükség lesz hozzá némi akaraterőre is.

Antal Emese dietetikus elárulta, először ki kell tűznünk egy reális célt és mindenképp hosszú távra tervezzünk. Ne vigyük túlzásba, hetente fél-egy kilónál nem ajánlott többet leadni. Mérjük fel azt is, mi az, amit korábban rosszul csináltunk, és ez alapján változtassunk az életmódunkon. Beléphetünk különböző fogyókúrás csoportokba, ahonnan elleshetünk néhány hasznos praktikát és vezethetünk fogyókúrás naplót is.

Segíthetnek a különböző étrend-kiegészítők, figyeljünk oda a mértékletességre és sportoljunk rendszeresen – ajánlja a Napi Doktor.