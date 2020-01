„Akkor döbbentünk csak rá, hogy mekkora kincs vagy, amikor elveszítettünk" – írta Szebeni István közösségi oldalára a színész halálának másnapján. A műsorvezetőt nagyon megviselte Gesztesi Károly elvesztése, amit mi se bizonyít jobban, hogy a mai temetésének napján is megemlékezett róla.

Drága Karcsi! Ma végső utadra indultál. Sok mindenre megtanítottál minket.Felébresztettél minket Csipkerózsika álmunkból. Nincs holnap, csak ma. Nincsen majd, csak most van.A Te szívedbe Mindenki belefért. Most már fentről láthatod, te nagy mackó, hogy mennyire és mennyien szeretünk, szerettünk.Biztos mondod magadban, gyerekek, nem kell. De azt is tudom, hogy belül örömödben sírsz, mert tudod, hogy nem volt hiába a temérdek szeretet, amit adtál.Isten Veled, Karcsi, drága Papa!