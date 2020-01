Minden 5. feleség, családanya, élettárs rendszeresen megtapasztalja a fizikai vagy lelki terrort. Borbély Alexandra több más hírességgel együtt adott hangot véleményének a kényes témával kapcsolatban.

„Két éve zsűritag voltam egy indiai filmfesztiválon. Az egész világon ebben az országban erőszakolják meg a legtöbb nőt. Tizenkét filmet vetítettek, ebből nyolcnak ez volt a témája. Az egyikben például a lány nagymamája bosszút állt, leszúrta a tettest. Egy másikban két férfi vett fel az autójukkal egy párt, akik északra menekültek. Végig érezhető volt a feszültség: vajon megerőszakolják a nőt, vagy megmenekül? Annyira féltem. Úristen, végig kell majd néznem, mi történik? A negyvenedik percben aztán kimentem a moziból. Színésznő vagyok, tudtam, ez csak játék. Mégis rettenetesen felkavart a film. Zokogtam a dühtől és a félelemtől" – mondta a Best Magazinnak Borbély Alexandra, aki a családon belüli erőszakokról hallva maga is elgondolkozott, mit tenne egy ilyen helyzetben, de mivel szerencsére nem került soha ilyen helyzetbe, nehéz elképzelnie. "Fontos, hogy aki tud ilyen esetről - családban, baráti körben, szomszédoknál -, ne legyen szerelmes. Akkor is ajánlja fel a segítségét, ha a szenvedő fél nem kéri azt. Valószínűleg a szégyen miatt először vagy másodszor nem fogadja el, de lehet, hogy tizedszerre már ige. A szégyent le kell győzni" - tette hozzá.