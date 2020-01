Invader kézjegye ott van a Los Angeles-i Hollywood felirat összes betűjén, de Párizs, London, New York és Tokió utcáin is találkozhatunk vele, vagyis a munkáival. Személyesen hiába is futnánk össze vele, mert senki nem tudja, valójában ki is ő. A franciának még a szülei is azt hiszik, hogy a fiuk burkolóként dolgozik. Nem sokat tévednek, csak annyit, hogy a srác nem fürdőszobákat csempézik, hanem épületek homlokzatát a világ frekventált idegenforgalmi látványosságainak közelében. De nem hagyományos külső burkolásra kell gondolni! Az 1970-80-as évek videójátékait idéző mozaik ábrái már 33 ország 78 városában díszítik az utcákat. Invader legutóbb Tunéziában járt, ahol Djerba szigetén helyezett el 58 street art remekművet.

Az egyedülálló építészeti örökséggel rendelkező Djerba több mint 3000 éve a nyitottság szimbóluma, a három nagy monoteista vallás (zsidó, keresztény, iszlám) hívei évszázadok óta élnek itt harmóniában. A szigetre látogató turisták korábban el sem hagyták a homokos strandokat, de az Invader munkája nyomán létrejött új urbánus kezdeményezésnek köszönhetően egyre többen barangolják végig a sziget minden szegletét. A Flash Invaders nevű applikáció ugyanis arra buzdítja a felhasználókat, hogy keressék meg ezeket a graffitiket, hogy aztán a felfedezésük jutalmául pontokat zsebelhessenek be. A pontok száma változó, attól függően, mennyire nehéz megtalálni és megközelíteni az adott mozaikot. Djerba klasszikus turisztikai csomópontjaitól távol is alkotott a művész, ami kifejezetten előnyös a helyi gazdaság résztvevőinek: a taxisoknak, a szállodáknak, a kiskereskedőknek, az éttermeknek.

Invadernek köszönhetően megannyi helyi szimbólum éledt újjá eddig soha nem látott, pixel-mozaik formátumban. Nemcsak az olyan történelmi szimbólumokat használta előszeretettel, mint a hal és Fatima keze, de a közelmúlt kulturális emlékeiből is merített. Így kerültek a Csillagok háborúja filmekből megismert ikonikus karakterek olyan épületek falára, amik a mozifilmek díszletéül szolgáltak. Az izgalmas művészeti projekt arra is fel kívánja hívni a figyelmet, hogy Djerbának jó esélye van arra, hogy bekerüljön az UNESCO által védett világörökségi helyszínek közé.