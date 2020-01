A színész a tavalyi évben országos bajnok lett a naturál testépítők között, azonban nem éri be ennyivel. A világbajnokságig meg sem áll a fiatal tehetség, aki színházi és televíziós elfoglaltságai mellett szakdolgozik és egy nyelvvizsgát is letesz.

Szinte minden perce be van osztva a 2020-as évben Gömöri András Máténak, aki nemcsak színészként halmoz sikert sikerre, de testépítőként is. „A színészetet és a színházat erősen vizuális műfajnak tartom, ezért mindig is figyeltem arra, hogy ne engedjem el magam. Világ életemben sportoltam, de egyre jobban kezdett érdekelni ez az egész. Mindeközben kerestem a versenyhelyzeteket, ezekben tudok igazán fejlődni. Egy régi jóbarátomhoz fordultam, Kalas Csabához, aki segített felkészülnöm az első versenyemre. Neki is köszönhetem, hogy országos bajnok lettem, hármas bajnoki címmel" – árulta el a 95.8 Sláger FM-en Gömöri András Máté, aki nem éri be ennyivel.

„Építem tovább magamat, nem állok itt meg. 2021-ben lesz a világbajnokság, számomra ennek a címnek a megszerzése a cél" – vallotta be a színész, aki elképesztő tempót diktál. „Jelenleg úgy érzem szinte sose alszom. Végzős vagyok a Színművészetin, szakdolgozatot írok, mellette pedig az angol nyelvvizsgát is leteszem. Minden hajnalban vagy angol órára megyek vagy edzek reggel 6-tól, amit heti ötször teszek. Minden nap legkésőbb 4:50-kor kelek, éjfél-hajnal 1 előtt azonban nem kerülök ágyba, hiszen a színházi előadások után tudok foglalkozni a szakdolgozatommal. A párommal, Polyák Lillával megbeszéltük, hogy ez a három hónap sűrű időszak lesz. Kevés minőségi időt tudunk most együtt tölteni, hiszen a színház mellett ő a TV2 Mintaapák című napi sorozatát forgatja. Ez a negyedév most ilyen lesz, de nem bánjuk" – mondta a Sláger Téma műsorvezetőjének, Kalmár Tibornak Gömöri András Máté.